中國紀念孫中山誕辰 沈有忠：操作「一中」敘事

台陸委會副主委沈有忠11日出席國防大學主辦的「2026軍事新聞論壇」座談會。圖／台陸委會提供

AI摘要 文章摘要整理： 沈有忠指出，中共藉真實事件與社群滲透操作「一中」敘事，並透過法律戰與複合性脅迫加大對台壓力，台灣政府將強化全社會防禦韌性回應。

中國預計12日高調舉行孫中山誕辰160周年紀念大會，台陸委會副主委沈有忠11日在一場座談會上表示，中共 近來操作認知戰，除了釋放錯假訊息之外，也可能利用真實事件但操作錯誤或具有政治目的的敘事，營造「一中原則 」的敘事氛圍。

據陸委會新聞參考資料，沈有忠11日出席國防大學主辦的「2026軍事新聞論壇」座談會，強調中共對我進行認知戰、灰帶脅迫及法律戰等複合性脅迫，面對習近平 「二十一大」連任，中共複合性脅迫將更加劇，政府會深化全社會防禦韌性，全力抵擋中共威權擴張。

沈有忠指出，中共在社群媒體上散布「疑美論」、「疑軍論」，另利用TikTok、小紅書進行無意識的軟性認知滲透，這些作為朝向專業化、組織化、並且進行分眾投放的趨勢。

沈有忠也提到，中共近來操作認知戰，除了釋放錯假訊息之外，也可能利用真實的事件但操作錯誤或具有政治目的的敘事，例如去年操作戰後80年的國際秩序、聯合國2758號決議文、甚至10月25日光復節或是11月12日的孫中山誕辰紀念等，營造台灣屬於中國，而這個中國是中華人民共和國，也就是「一中原則」的敘事氛圍。

在法律戰方面，沈有忠續指，中共近年進一步建立「反獨逼統」法律體系，如2024年發布「懲獨22條」，遂行其對台管轄之統戰意圖，並且宣稱為跨境鎮壓的法律依據。此外，中共藉由巡航、執法常態化，不斷「單邊擴大作為」，企對台達到「未統先治」的效果。

沈有忠強調，中共對台複合性脅迫的目的，就是要否定我國主權，將兩岸爭端內政化，並斷絕台灣的國際空間、強迫台灣人民接受其一中敘事與統一主張。對此，政府始終堅持絕不接受中共單方面設定的政治框架與法律定義，更不容許其將兩岸關係塑造成其內部事務以削弱我國主權地位。

沈有忠提醒，中共明年將召開「二十一大」，中共為鞏固習近平持續掌權的正當性，勢必更加強化對台施壓與統戰操作，台灣也將面臨更為複雜且嚴峻的挑戰。