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APEC期間習近平與高市早苗會面？中外交部這樣說…

記者林宸誼／即時報導
2025年10月31日，中國國家主席習近平（右）在南韓慶州與日相高市早苗會談前握...
2025年10月31日，中國國家主席習近平（右）在南韓慶州與日相高市早苗會談前握手。美聯社資料照

AI摘要

文章摘要整理：

面對APEC期間習近平是否會見高市早苗的提問，中國外交部未正面表態，僅重申對中日關係立場；外媒則稱雙方正式會談仍卡關，可能只剩短暫接觸。

針對中國國家主席習近平是否會在下周舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議期間，與日本首相高市早苗舉行會晤，大陸外交部11日未正面回應，並稱已多次闡明對中日關係的立場。

中國外交部發言人郭嘉昆11日在例行記者會上，回應有關中方領導人是否將在APEC會議期間與高市舉行會晤的提問時說，「作為2026年APEC東道主，中國積極履行東道主義務，願同各方一道共同推動APEC中國年取得圓滿成功。關於中日關係，中方已經多次闡明立場。」

共同社10日引述多名日中關係消息人士報導，中國政府仍對高市早苗去年11月在國會發表的涉台言論持強硬立場，拒絕與她舉行正式會談，使雙方難以就首腦會談達成共識。

1名中方消息人士指出，日本可能成為此次APEC峰會主要與會國中，唯一沒有與習近平舉行雙邊會談的國家。

日本政府仍計畫爭取在最後一刻促成高市早苗與習近平會談，但共同社分析，2人在峰會期間握手或有短暫交流，可能是更現實的選項。

彭博9日也引述知情人士報導，日本官員已向中國尋求保證，希望習近平在峰會期間給予高市早苗與其他國家領導人同等的禮遇，至少按慣例與她握手。如果中國作出有別於慣例的接待安排，日本將提出抗議。

報導稱，2人可能僅在領導人晚宴等正式活動中短暫接觸。

精華 FAQ

  • 中國外交部11日沒有直接證實或否認，只表示作為2026年APEC東道主，中國願推動APEC中國年圓滿成功，並稱對中日關係的立場已多次闡明。

  • 共同社指出，中國政府仍對高市早苗去年11月的涉台言論態度強硬，因而拒絕與她舉行正式會談，導致雙方難以就首腦會晤達成共識。

  • 報導認為，若正式會談無法成行，兩人較現實的互動可能是峰會期間握手或短暫交流，甚至僅在領導人晚宴等正式活動中簡短接觸。

習近平 APEC 高市早苗

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