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中國海外追稅效益明顯 國庫大增1600億人民幣

中央社北京11日電
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中國財政部、國家稅務總局的《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》，累計申報離岸...
中國財政部、國家稅務總局的《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》，累計申報離岸信託個人所得稅超過人民幣1600億元（約239億美元），光是10月份的個稅收入就因此成長近90%。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國加強離岸信託個稅徵管後，過渡期結束即帶來逾1600億元申報入庫，10月個稅收入大幅增加，官方並警告未申報者將面臨追繳與稽查。

中國政府「離岸信託收益徵稅」政策過度期已在10月22日截止，官方今天公布，累計申報離岸信託個人所得稅超過人民幣1600億元（人民幣，下同，約236億美元），光是10月份的個稅收入就因此成長近90%。

中國財政部與國家稅務總局7月24日發布「關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告」，全面緊縮離岸信託的個稅監管。針對2026年新規發布前的存量離岸信託，官方給予90天免滯納金過渡期，過渡期已於2026年10月22日截止。

央視新聞今天報導，根據國家稅務總局，絕大多數納稅人積極配合，累計申報離岸信託個人所得稅超過1600億元，其中10月當月入庫超1200億元，帶動了全國10月份個人所得稅收入增長近90%。

稅務總局所得稅司相關負責人表示，政策實施成效明顯。下一步，對申報不實或過渡期結束後仍未主動申報的納稅人，將按規定對其加收滯納金；對經督促仍不申報或不如實申報的納稅人，將依法採取立案稽查等措施。

財經自媒體「劉曉博說財經」指出，離岸信託收益稅是典型的「富人稅」。這類信託設立門檻是100萬美元起，複雜上市股權架構的往往要500萬美元起。有機構估計，中國境內居民控制的離岸信託總資產大約人民幣2.3兆元至2.7兆元，總戶數1萬左右。

在官方提出相關徵稅公告後，網上流傳一些房地產老闆分別需補稅數十億元的說法，但稅務部門沒有公布任何個人補稅情況。

文章說，法律規定離岸信託要交稅，但以往缺少細則、資訊獲取不易，實際徵管寬鬆，大多數現有離岸信託之前沒有主動申報、交稅。但現在人工智慧（AI）、大數據的運用和共同申報準則（CRS）的完善，富人希望透過資產跨境轉移避稅的難度越來越大。

精華 FAQ

  • 財政部與稅務總局已完成離岸信託個稅全面緊縮，且90天免滯納金過渡期於2026年10月22日截止，代表徵管正式進入強化執法階段。

  • 官方公布，累計申報離岸信託個人所得稅已超過1600億元，其中10月當月入庫超過1200億元，並帶動全國10月份個人所得稅收入增長近90%。

  • 稅務部門表示，過渡期後仍未主動申報或申報不實者，將依法加收滯納金；若經督促仍不申報或不如實申報，則可能被立案稽查並依法處理。

財政部

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