對GPU需求強勁 中企豪擲百億搶Nvidia顯卡

儘管輝達近期受到執行長黃仁勳緋聞影響，但中國對於輝達GPU需求旺盛。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 中國企業對輝達PRO 5500工作站GPU需求強勁，游族網絡與天陽科技相繼下單，頭部科技公司也大量採購，但供應量有限、到貨時間遙遠。

儘管輝達 受到執行長黃仁勳 緋聞影響，但中國企業對於輝達GPU需求依然旺盛。近一個月內，有兩家A股上市公司相繼披露大額輝達GPU採購訂單，包括遊戲公司游族網絡、為金融行業提供IT服務的天陽科技等企業，預計採購PRO 5500 GPU，但由於市場需求遠遠超過計劃產能，中國客戶能收到的PRO 5500顯卡將十分有限。

值得注意的是，這些GPU並非面向AI數據中心的輝達高端算力卡，而是性能更遜色，但可用於模型推理和運行AI智能體的工作站顯卡。這類顯卡暫未受美國出口管制影響。

輝達在9月正式上線Blackwell架構的PRO 5500專業工作站顯卡，該款GPU配備84GB容量的GDDR7顯存，顯存帶寬為1398GB/s，可用於AI智能體運行、AI應用推理、物理AI和仿真、科學計算、圖形渲染等工作負載，專為企業級機架式工作站部署而設計，IT團隊可以將GPU集中部署在統一管理的機架中，供多個用戶共享使用，並根據需求增長靈活擴展算力容量。

南方都市報報導，AI Infra（AI基礎設施）公司潞晨科技創始人尤洋表示，輝達Blackwell和Hopper架構的數據中心AI晶片漲價過於誇張，供應量也有限。而PRO 5500具備較大的顯存容量，能夠滿足較小規模的輕量化大語言模型或視頻/世界模型的推理需求。

游族網絡3日宣布，全資子公司上海游族信息斥資人民幣42.25億元（約6億美元），購買PRO 5500 GPU。這筆採購可謂巨額，約為游族網絡2025年全年營收的3倍；天陽科技在10月13日也披露，將採購2萬張輝達PRO 5500 GPU，但公司方面未透露交易金額。

報導引述顯卡銷售人士報價，PRO 5500 GPU目前的含稅售價在人民幣9萬元左右。以此粗略測算，游族網絡前述交易涉及的GPU數量約為4.7萬張，而天陽科技採購2萬張卡的交易金額則約為18億元。業內稱PRO 5500預計2027年1月到貨，屆時現貨價格或高於當前的市場報價。

為擴充算力，中國科技巨頭也加入到PRO 5500的採購行列。據悉，字節跳動、阿里巴巴和騰訊等頭部科技公司已訂購了超300萬張PRO 5500顯卡。