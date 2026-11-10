我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

美大學兄弟會再傳駭人行徑 2男著火旁人竟嬉笑拍攝

對GPU需求強勁 中企豪擲百億搶Nvidia顯卡

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管輝達近期受到執行長黃仁勳緋聞影響，但中國對於輝達GPU需求旺盛。歐新社
儘管輝達近期受到執行長黃仁勳緋聞影響，但中國對於輝達GPU需求旺盛。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

中國企業對輝達PRO 5500工作站GPU需求強勁，游族網絡與天陽科技相繼下單，頭部科技公司也大量採購，但供應量有限、到貨時間遙遠。

儘管輝達受到執行長黃仁勳緋聞影響，但中國企業對於輝達GPU需求依然旺盛。近一個月內，有兩家A股上市公司相繼披露大額輝達GPU採購訂單，包括遊戲公司游族網絡、為金融行業提供IT服務的天陽科技等企業，預計採購PRO 5500 GPU，但由於市場需求遠遠超過計劃產能，中國客戶能收到的PRO 5500顯卡將十分有限。

值得注意的是，這些GPU並非面向AI數據中心的輝達高端算力卡，而是性能更遜色，但可用於模型推理和運行AI智能體的工作站顯卡。這類顯卡暫未受美國出口管制影響。

輝達在9月正式上線Blackwell架構的PRO 5500專業工作站顯卡，該款GPU配備84GB容量的GDDR7顯存，顯存帶寬為1398GB/s，可用於AI智能體運行、AI應用推理、物理AI和仿真、科學計算、圖形渲染等工作負載，專為企業級機架式工作站部署而設計，IT團隊可以將GPU集中部署在統一管理的機架中，供多個用戶共享使用，並根據需求增長靈活擴展算力容量。

南方都市報報導，AI Infra（AI基礎設施）公司潞晨科技創始人尤洋表示，輝達Blackwell和Hopper架構的數據中心AI晶片漲價過於誇張，供應量也有限。而PRO 5500具備較大的顯存容量，能夠滿足較小規模的輕量化大語言模型或視頻/世界模型的推理需求。

游族網絡3日宣布，全資子公司上海游族信息斥資人民幣42.25億元（約6億美元），購買PRO 5500 GPU。這筆採購可謂巨額，約為游族網絡2025年全年營收的3倍；天陽科技在10月13日也披露，將採購2萬張輝達PRO 5500 GPU，但公司方面未透露交易金額。

報導引述顯卡銷售人士報價，PRO 5500 GPU目前的含稅售價在人民幣9萬元左右。以此粗略測算，游族網絡前述交易涉及的GPU數量約為4.7萬張，而天陽科技採購2萬張卡的交易金額則約為18億元。業內稱PRO 5500預計2027年1月到貨，屆時現貨價格或高於當前的市場報價。

為擴充算力，中國科技巨頭也加入到PRO 5500的採購行列。據悉，字節跳動、阿里巴巴和騰訊等頭部科技公司已訂購了超300萬張PRO 5500顯卡。

精華 FAQ

  • 報導聚焦的是輝達Blackwell架構的PRO 5500專業工作站顯卡。它不是數據中心高端算力卡，而是可用於模型推理、AI智能體與仿真的企業級工作站GPU。

  • 近一個月內，游族網絡與天陽科技先後披露採購計畫。游族子公司斥資42.25億元購買，天陽科技則宣布採購2萬張PRO 5500，但未公布具體金額。

  • 原因在於輝達數據中心AI晶片價格高、供應有限，而PRO 5500具備84GB顯存，能滿足輕量模型推理等需求，且目前未受美國出口管制影響，因此吸引大量企業提前卡位。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

上一則

西安男子開怪手破壞政府大樓門口 疑因拆遷糾紛

下一則

阿里巴巴正式公告 旗下晶片公司平頭哥擬分拆赴港上市

延伸閱讀

Nvidia 60萬個H200晶片滯港 北京遲未放行 開價已翻3倍

Nvidia 60萬個H200晶片滯港 北京遲未放行 開價已翻3倍
北京暫緩核發進口許可 60萬顆Nvidia H200晶片堆香港

北京暫緩核發進口許可 60萬顆Nvidia H200晶片堆香港
下單之後癡癡等 Nvidia RTX晶片缺貨 中企未來4個月到貨恐僅訂單量1%

下單之後癡癡等 Nvidia RTX晶片缺貨 中企未來4個月到貨恐僅訂單量1%
Nvidia突祭限制令 要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」

Nvidia突祭限制令 要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

2026-11-05 08:30
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02

超人氣

更多 >
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施