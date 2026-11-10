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曾與馬興瑞共事 深圳市政協前主席戴北方被逮捕

記者賴錦宏／即時報導
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前深圳政協主席戴北方被檢查機關逮捕起訴，是廣東「第三虎」。圖／取自深圳特區報
前深圳政協主席戴北方被檢查機關逮捕起訴，是廣東「第三虎」。圖／取自深圳特區報

AI摘要

文章摘要整理：

深圳市政協前主席戴北方因涉嫌受賄被最高檢逮捕並提起公訴，檢方指其長期利用多項職務便利為他人謀利，非法收受巨額財物。

11月10日從中國最高人民檢察院透露，廣東省深圳市政協前黨組書記、主席戴北方涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。財新網報導指出，戴北方成為中共二十大以來繼李春生、陳繼興之後廣東第三「虎」。

中國最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對戴北方作出逮捕決定，並指定由海南省人民檢察院第一分院審查起訴。近日，海南省人民檢察院第一分院已向海南省第一中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，被告人戴北方利用擔任廣東省深圳市鹽田區委書記，深圳市委常委、秘書長，深圳市委常委、組織部部長，深圳市委副書記，深圳市政協黨組書記、主席等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

2026年6月，據《央視新聞》報導，中共中央批准，中央紀委國家監委對廣東省深圳市政協原黨組書記、主席戴北方嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。2025年12月，戴北方就涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，今年69歲的戴北方為廣東惠州人，長期在深圳工作，曾任鹽田區委書記，深圳市委常委、宣傳部部長、秘書長、組織部部長，深圳市委副書記等職。2015年，戴北方升任深圳市政協主席，2020年退休卸任。此後，他擔任了一些社會職務。

據《央視新聞》，經查，戴北方喪失理想信念，忘卻初心使命，對組織不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、接受宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，利用職權為親屬謀取利益；家風不正，對家人失管失教；目無法紀，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

值得注意的是，戴北方任深圳市委副書記和政協主席期間，與2024年落馬的廣東省人大常委會原副主任陳如桂共事。陳如桂在2017年至2021年任深圳市委副書記、市長，因受賄1.08億元人民幣，2024年8月一審被判無期徒刑。戴也曾與前中共中央政治局委員馬興瑞共識，中國最高人民檢察院11月5日通報，馬被指控利用在多個高層職位上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，「數額特別巨大」，依法應以受賄罪追究刑事責任。

2016年1月29日，時任深圳市委書記馬興瑞、深圳市政協主席戴北方在政協會議後交...
2016年1月29日，時任深圳市委書記馬興瑞、深圳市政協主席戴北方在政協會議後交流。圖/深圳特區報

精華 FAQ

  • 最高人民檢察院依法對戴北方作出逮捕決定，並由海南省檢察機關提起公訴。檢方指控他涉嫌受賄，且數額特別巨大，將依受賄罪追究刑事責任。

  • 起訴內容指出，戴北方曾利用深圳鹽田區委書記、市委常委兼秘書長、組織部部長、市委副書記及市政協主席等職務便利，為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利。

  • 財新網稱，戴北方成為中共二十大以來廣東第三名落馬「虎」。他又曾與陳如桂、馬興瑞等深圳高層共事，顯示深圳官場反腐持續延燒。

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