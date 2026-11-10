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中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭強制措施

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中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

記者賴錦宏／即時報導
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康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

AI摘要

文章摘要整理：

財新網報導稱，黃樂與康偉為夫妻，二人共同主導和熙投資；康偉因涉操縱上市股票被上海公安採取刑事強制措施，黃樂背景也因此受矚目。

輝達（Nvidia，又譯英偉達）CEO黃仁勳外遇對象黃樂的背景備受關注。中媒《財新網》 10日引述消息指出，黃樂自2015年起，便在中國私募投資公司「上海和熙投資管理有限公司」擔任核心股東與高層，並與公司創始人、實控人康偉合作管理多支私募基金。黃樂和康偉為夫妻關係，康偉因操縱上市股票而牽涉刑事調查，已被上海公安採取刑事強制措施。

據之前媒體報導指出，黃樂現年約42歲，在香港浸會大學傳媒管理（Media Management）碩士畢業並取得永久居民資格。她在「和熙投資」的簡介有提及曾任職媒體，包括中央電視台及湖南衛視。

《財新網》 10日報導指出，黃樂於2008年步入金融行業，先後任職滙豐（香港）私人銀行部、中信證券金融市場管理委員會證券金融業務線擔任初級職位，履歷不顯。轉折發生於2015年11月，30歲出頭的黃樂搖身一變成為「和熙投資」的核心股東、高層，職業生涯自此推開了另一扇大門。

「和熙投資」原本主要由康偉及其合夥人朱曉明負責經營管理。在黃樂加入前夕，「和熙投資」進行了一輪洗牌，股權架構調整為康偉持股48.75%，朱曉明和黃樂分別持股26.25%、25%，其中黃樂的股權全部由康偉轉讓而來，由上海韻禧投資管理諮詢有限公司持股。

2017年下半年，康偉與老拍檔朱曉明因分利矛盾徹底反目。同年10月朱曉明離職，隨後雙方對簿公堂，朱曉明起訴討要業績獎金，「和熙投資」則反訴其損害公司利益。朱曉明出局後，「和熙投資」徹底演變為康偉與黃樂主導的「夫妻店」。

報導引述消息指，據多位知情人士稱，黃樂和現年51歲的康偉為夫妻關係，黃樂與康偉究竟何時發展為伴侶關係，目前尚不明確；二人近年來的關係走向也鮮有人知。

報導又指出，康偉近年數度捲入爭議資本運作，並因相關違規行為受到中國中證監處罰。有說法稱，此前康偉因操縱上市股票而牽涉刑事調查；相關知情人士透露，康偉大約在2026年春節前已被上海公安局採取了刑事強制措施。

「上海和熙投資管理有限公司」公司創始人康偉。（圖/《財新網》）
「上海和熙投資管理有限公司」公司創始人康偉。（圖/《財新網》）

精華 FAQ

  • 報導指黃樂自2015年起成為和熙投資核心股東與高層，並與康偉共同管理私募基金。由於她同時是黃仁勳外遇傳聞中的關鍵人物，因此其財務與婚姻背景受到高度關注。

  • 內文指出，康偉因操縱上市股票而牽涉刑事調查，且有消息稱他已被上海公安局採取刑事強制措施。報導也提到，他近年曾數度因資本運作爭議遭中國中證監處罰。

  • 在黃樂加入前後，和熙投資曾重整股權，康偉持48.75%，朱曉明與黃樂分別持股26.25%和25%。2017年朱曉明離職並對簿公堂後，公司逐漸變成由康偉與黃樂主導的夫妻店。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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