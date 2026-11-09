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985海歸教授李澤 疑捲2000萬人民幣跑路

中國新聞組／北京10日電
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「985海歸教授」李澤被指埢款跑路，被天津大學解聘。（取材自上觀新聞）
「985海歸教授」李澤被指埢款跑路，被天津大學解聘。（取材自上觀新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

李澤以名校教授與海歸身分販售升學服務，遭指與兩家公司疑似跑路，涉案近2000萬元、波及逾1300戶家庭，天津大學已將其解聘並追責。

頂著「985海歸教授」頭銜、靠直播販售升學服務走紅的網紅李澤，近日遭爆與兩家關聯公司疑似跑路，辦公室人去樓空、員工遭裁撤，大批家長繳費後求助無門。據初步統計，受影響家庭已超過1300戶，涉及金額近2000萬元人民幣。天津大學9日證實，李澤已遭解聘，不再任職，校方並將追究其法律責任。

綜合大風新聞、藍鯨新聞報導，李澤原為天津大學建築學院副教授，擁有新加坡國立大學博士學位，2024年7月辦理離崗創業，以「985海歸教授」形象經營升學規畫事業，透過直播招攬家長購買高考志願填報、考研及保研服務。相關產品收費高昂，高考志願填報約8000至1萬4000元，保研服務則高達9萬至38萬元，甚至有家長花35萬元購買「清北保研」方案。

部分業者還提前多年預售升學服務，有初中生家長花8980元購買2031年高考志願填報產品。不少家長表示，當初看中李澤的教授身分及名校背景，才願意支付高額費用，沒想到事後竟聯繫不上客服。

這起風波涉及武漢學程思遠科技有限公司及北京起航新未來科技有限公司。武漢學程思遠今年8月裁撤約120至130名員工，遭指積欠專兼職教師薪資逾300萬元，並關閉辦公場所；北京起航新未來隨後也傳出大規模裁員及辦公室搬遷，家長前往原址發現已人去樓空。

李澤曾在直播中否認跑路，稱武漢學程思遠並非自己的公司，北京起航新未來仍正常營運，並將相關指控歸咎於競爭對手及離職員工造謠。不過多名員工指稱，李澤長期透過直播為公司引流，業務與公司銷售密切相關；股權資料也顯示，他持有北京起航新未來約28.4%股份。

此外，離職員工還指控武漢公司涉嫌超出營業範圍經營，部分課程答疑由沒有教師資格的大學生兼職負責，並積欠員工薪資。相關指控及公司是否違規，仍待主管機關調查釐清。

天津大學11月5日曾表示，已對李澤及兩家關聯公司提起名譽侵權訴訟，並對李澤展開行政調查。9日校方進一步證實，李澤已遭解聘。其擁有62萬粉絲的「985海歸教授講升學」帳號遭禁言，小號也被封禁。

目前，多名家長已組成維權群組，部分準備提起訴訟，也有人蒐集證據，考慮向警方報案。

精華 FAQ

  • 李澤原為天津大學建築學院副教授，主打「985海歸教授」形象直播招生，因名校與博士背景吸引家長高額購買升學規劃服務，後續卻爆出疑似跑路與失聯問題。

  • 初步統計受影響家庭超過1300戶，涉及金額近2000萬元人民幣；服務價格從高考志願填報約8000至1萬4000元，到保研方案9萬至38萬元不等，部分家長甚至支付35萬元。

  • 天津大學已證實解聘李澤，並對他及相關公司提起名譽侵權訴訟、展開行政調查；多名家長則組成維權群組，準備提告或向警方報案，盼追回損失。

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