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中展示東風-61、東風-100飛彈並發布禁飛通告 引試射猜測

記者張鈺琪／即時報導
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東風-100（又名長劍-100）是中國自主研發的陸基超音速巡航飛彈‌，2019年...
東風-100（又名長劍-100）是中國自主研發的陸基超音速巡航飛彈‌，2019年10月1日大陸閱兵首次公開亮相，被視為是中共火箭軍遠程精確打擊體系的核心裝備之一。‌‌美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

中國央視罕見展示東風-61與東風-100之際，多地又發布空域限制，引發外界猜測火箭軍可能進行彈道飛彈試射或反飛彈攔截測試。

中國央視近日展示東風-61洲際彈道飛彈及罕見亮相的東風-100遠程超音速巡弋飛彈。與此同時，中國北部及西北部多地發布臨時空域限制，引發解放軍火箭軍可能進行洲際彈道飛彈試射的猜測，甚至有社群媒體貼文推測可能涉及陸基中段反飛彈攔截測試。

據香港《南華早報》6日報導，軍事論壇Sino Defence Forum一則貼文指出，4日發布的8份航空通告，劃設中國北部及西北部4處臨時危險空域，限制民航機於5日進入，該貼文據此推測，火箭軍可能進行洲際彈道飛彈試射。

該貼文並附上一張地圖，標示飛彈可能從山西省飛往新疆維吾爾自治區的路徑。另有中國社群媒體貼文推測，解放軍可能模擬洲際彈道飛彈攻擊，隨後進行中段攔截。

不過，相關航空通告並未說明空域限制的具體目的，但其位置及時間與可能的彈道飛彈測試相符。《南華早報》也表示，無法獨立核實這些社群媒體貼文。

《南華早報》指出，中國過去曾在未正式宣布的情況下進行境內飛彈試射。報導引述美國《華盛頓自由燈塔》指出，中國2017年及2018年試射東風-41洲際彈道飛彈時，也曾發布禁飛通告。其中，2018年5月27日，東風-41從山西太原發射，飛行數千英里後，擊中中國西部戈壁沙漠的模擬目標，軌跡與此次軍事論壇貼出的地圖相似。

報導指，中國很少公開報導飛彈試射，正式承認的重大遠程戰略彈道飛彈試射也相當有限。不過，中國過去曾宣布進行7次陸基中段反飛彈攔截技術試驗，最近一次是在2023年4月。

此外，適逢中國首枚東風系列飛彈「東風一號」成功發射66周年，央視5日報導，2025年9月3日北京抗戰勝利80周年閱兵中首次公開亮相的新型陸基洲際飛彈東風-61，如今已列裝火箭軍。

《南華早報》還提到，央視近日也罕見展示東風-100遠程超音速巡弋飛彈影像。東風-100又稱長劍-100，2019年首次在閱兵中亮相，此後鮮少公開出現。報導稱，東風-100與東風-21D反艦飛彈等武器，共同構成中國更廣泛的反介入與區域拒止戰略一環。

精華 FAQ

  • 因為中國北部及西北部多地同步發布臨時空域限制，且時間點與地理位置被認為符合飛彈測試特徵；再加上央視展示新型飛彈，讓外界聯想到軍事試驗。

  • 央視近日展示了東風-61洲際彈道飛彈，並罕見公開東風-100遠程超音速巡弋飛彈影像。報導指出，東風-100也稱長劍-100，平時鮮少公開出現。

  • 《南華早報》指出，雖然航空通告未說明限制目的，但其時間與地點相當符合彈道飛彈測試情境；不過相關社群貼文無法獨立核實，實際用途仍未獲官方證實。

彈道飛彈 火箭軍 解放軍

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