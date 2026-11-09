我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐立陶宛台灣代表處被要求更名

共和黨眾議員馬西提案彈劾赫塞斯：濫用職權

中國張雪機車義大利接連遭竊…這次機油蓋、後照鏡都被偷

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張雪曾提醒其他中國參展商，「你要注意下，周末兩天的時候『0元購』很多，像你這種沒...
張雪曾提醒其他中國參展商，「你要注意下，周末兩天的時候『0元購』很多，像你這種沒帶鎖的，可能一下就給你摸走了」。圖／取自看看新聞

AI摘要

文章摘要整理：

中國機車品牌張雪機車在義大利米蘭參展時，展示車輛多項零件遭竊，且團隊2個月前在當地也曾發生背包與護照失竊事件。

中國機車品牌「張雪機車」近日赴義大利米蘭參展，未料展示車輛的機油蓋、水箱蓋、油箱蓋等零件竟遭人拆走，就連油箱鎖、後照鏡也沒放過。這已不是張雪機車團隊首次在義大利遭竊，今年9月底，團隊搭乘的巴士才發生背包遭竊事件，當時共有6名成員的背包被偷，其中1人還遺失護照

據看看新聞9日報導，張雪機車在義大利米蘭展出期間，展示車輛多項零件遭竊，包括機油蓋、水箱蓋、油箱蓋、油箱鎖及後照鏡等，能拆的零件幾乎都被偷走。

報導指，張雪機車創辦人張雪此前還曾提醒其他中國參展商，「你要注意下，周末兩天的時候『0元購』很多，像你這種沒帶鎖的，可能一下就給你摸走了」。

值得注意的是，這已是張雪機車團隊短短2個月內，再度傳出在義大利遭竊。今年9月底，團隊搭乘的巴士發生竊案，6名成員的背包被偷，其中1人的護照遺失，連車手簽名照也遭竊。報導稱，當時報警至今依舊沒有回應。有中國網友感慨，「還是國內治安好，素質高」。

張雪機車9月28日曾發布義大利賽事行程通報，證實團隊成員的隨身背包在途中遭竊，其中3人的包內僅有外套與賽事門票，另外3人則有個人物品遺失，其中1人的護照不慎遺失。團隊表示，事發後已第一時間報警，並聯繫中國駐義大利使館，全體成員均安全，整體行程未受影響。

精華 FAQ

  • 展示車輛的機油蓋、水箱蓋、油箱蓋、油箱鎖與後照鏡等零件被拆走，幾乎能拆的部件都被偷，顯示現場防盜狀況相當嚴重。

  • 不是。報導指出，這已是團隊短短2個月內第二度在義大利遇竊；先前搭乘巴士時，6名成員的背包被偷，其中1人的護照還遺失。

  • 團隊表示，9月底事件發生後已第一時間報警，並聯繫中國駐義大利使館，成員都平安、行程未受影響；但報導稱警方至今仍未回應。

義大利 護照 張雪機車

上一則

中國10月乘用車零售年減27% 出口卻大增68.5%

延伸閱讀

整理包／修車學徒成創業者 「張雪機車」揚名國際也惹來爭議

整理包／修車學徒成創業者 「張雪機車」揚名國際也惹來爭議
張雪打破金氏紀錄 騎摩托車「水上漂」奔馳40.74公里

張雪打破金氏紀錄 騎摩托車「水上漂」奔馳40.74公里

「李老師」義大利遭跟監威脅 中國僑領被控銜命跨國鎮壓

「李老師」義大利遭跟監威脅 中國僑領被控銜命跨國鎮壓
義大利警方借助AI 追回價值2億元失竊文物

義大利警方借助AI 追回價值2億元失竊文物

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

2026-11-05 08:30
台灣移民署。（本報系資料照）

自稱批習遭舉報坐牢6年 前央視主講人赴台尋求人道保護

2026-11-03 08:50
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30

超人氣

更多 >
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲

黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲
後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元