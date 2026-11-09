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中國10月乘用車零售年減27% 出口卻大增68.5%

記者張鈺琪／即時報導
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中國10月乘用車市場零售164.3萬輛，年減27.1%，其中燃油車零售年減45%...
中國10月乘用車市場零售164.3萬輛，年減27.1%，其中燃油車零售年減45%，新能源車零售滲透率則攀升至67.5%，創歷史新高。圖為山東煙台港碼頭等待裝船出口的汽車。中通社

AI摘要

文章摘要整理：

中國10月乘用車市場內需疲弱、燃油車快速萎縮，但新能源車滲透率創新高，且出口大幅成長，成為支撐車企銷量的關鍵力量。

中國車市持續承壓，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）今（9）日公布數據顯示，今年10月中國乘用車市場零售164.3萬輛，年減27.1%，其中燃油車零售年減45%，新能源車零售滲透率則攀升至67.5%，創歷史新高。另一方面，10月乘用車出口達92.8萬輛，年增68.5%，呈現內需下滑、出口大增的局面。

據《每日經濟新聞》報導，乘聯分會9日發布《2026年10月份全國乘用車市場分析》，10月全國乘用車零售164.3萬輛，年減27.1%，月增1.5%；今年前10個月累計零售1,497.8萬輛，年減22.3%。

從不同動力車型來看，10月燃油車零售年減45%，其中純燃油車年減51%，普通油電混合動力車則年增28%。自主品牌燃油車年減46%，主流合資品牌年減46%，豪華品牌年減37%。乘聯分會指，各類燃油車均受到高油價劇烈衝擊。

新能源車方面，10月零售量年減13.7%，其中自主品牌年減15%，主流合資品牌年增69%，豪華品牌年減45%。不過，新能源車在國內乘用車市場的零售滲透率達67.5%，較去年同期提高10.5個百分點，月增0.5個百分點，創歷史新高。

若按品牌類別區分，10月自主品牌國內零售市占率為73.8%，年增4.8個百分點。其中，自主品牌新能源車滲透率達84.8%，豪華品牌為19.4%，主流合資品牌則為19.7%。

值得注意的是，10月中國乘用車出口（含整車與散件組裝）達92.8萬輛，年增68.5%，月增1%，占乘用車廠商銷量35%。其中，新能源車占出口總量62.8%，較去年同期增加20個百分點；自主品牌出口81萬輛，年增77%，合資與豪華品牌出口11.8萬輛，年增28%。

此外，10月全國乘用車廠商批發263.3萬輛，年減10.2%，月增3.3%。受出口大增帶動，批發銷量年減幅度明顯小於零售。當月批發銷量前10名車型中，沒有一款燃油車，新能源車占據絕對主力地位。

乘聯分會分析，近期油價處於高位，有色金屬與礦產原料價格上漲，消費者購買力和購買意願均偏低。10月乘用車市場總量持續承壓，燃油車加速萎縮，新能源車滲透率持續創高，而出口則成為拉動車企增長的核心動力。

精華 FAQ

  • 10月全國乘用車零售164.3萬輛，年減27.1%，主要受高油價、有色金屬及礦產原料價格上漲影響，消費者購買力與購車意願同步偏弱。

  • 10月新能源車零售雖年減13.7%，但在整體市場中的滲透率升至67.5%，較去年同期提高10.5個百分點並創歷史新高，已成市場主力。

  • 10月乘用車出口達92.8萬輛，年增68.5%，占廠商銷量35%；其中新能源車占出口62.8%，自主品牌出口年增77%，明顯對沖內需下滑。

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