中國10月CPI年增0.7% 近3個月低點

中國國家統計局9日公布，中國10月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，升幅較9月縮小0.2個百分點。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 中國10月CPI年增0.7%且核心通膨放緩，顯示家庭需求仍弱；但受中東衝突推升能源成本影響，PPI年增5.7%升至近4年高點。

中國國家統計局今天公布，中國10月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，升幅較9月縮小0.2個百分點。香港 經濟日報報導，10月數字低於市場預期的0.8%，是近3個月的低點。

中國10月生產者物價指數（PPI）年增5.7%，升幅較9月擴大0.7個百分點。香港經濟日報報導，此數字高於市場預期的5.3%，創2022年6月以來最高。

新加坡聯合早報報導，中東衝突推高能源成本，帶動中國10月PPI創近4年多以來最快增速。但家庭需求疲軟，導致同期CPI漲幅縮小。

受訪學者認為，10月CPI顯示中國供需仍不平衡，需求端沒有明顯改善。

中國國家統計局分析，在CPI部分，10月食品價格年減2.9%，跌幅較9月擴大1.2個百分點；能源價格年增9.9%，升幅擴大2.6個百分點，主要受汽油價格年增逾22%帶動。

扣除食品和能源價格的10月核心CPI年增0.8%，升幅較9月縮小0.2個百分點，為9個月以來最低。

在月率方面，10月CPI由9月的月增0.2%轉為持平。10月PPI月增0.7%，升幅較9月的1.2%縮小0.5個百分點。