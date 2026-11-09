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黃仁勳婚外情扯上間諜 中官媒批美媒炒作疑有人攪動對立

記者張鈺琪／即時報導
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輝達執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國從事間諜活動的女子黃樂有婚外情。圖為去年5月22...
輝達執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國從事間諜活動的女子黃樂有婚外情。圖為去年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

《環球時報》批評美媒把黃仁勳婚外情與中國間諜傳聞強行連結，質疑背後有意攪動對立，並呼籲調查應回到事實與證據。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳8日承認婚外情。外媒此前指，與他關係密切的一名女子涉嫌為中國情報機構工作。對此，中國官媒《環球時報》今（9）日發表快評，批評美媒將「黃仁勳承認出軌」直接等同於「黃仁勳承認被中國滲透」，並質疑在當前中美關係出現緩和勢頭之際，為何偏偏此時「中國間諜」風聲驟起，背後是否有人在推動議程、攪動對立？

《環球時報》9日發表題為「黃仁勳出軌，還能扯上中國？」的快評指，黃仁勳承認婚外情引爆美國輿論，但這一事件之所以讓美媒如此興奮，顯然不僅僅只關乎一名美國富商的桃色新聞，而更多來自數天前《紐約時報》一篇「捕風捉影」的報導，宣稱黃仁勳出軌的對象是一名「中國情報人員」。

文章批評，富商、出軌、中國女間諜，這些元素混雜在一起，讓美國媒體為之瘋狂，並且紛紛把矛頭指向中國，幾乎是把「黃仁勳承認出軌」直接等同於「黃仁勳承認被中國滲透」，儘管他根本沒有明確其婚外情對象的身分。

文章並指，僅僅是幾張有東方面孔的照片、輝達此前推動放寬對華貿易限制的行動，再其中加入了所謂「知情人士」的話和媒體的「懷疑」，就足以將事情添油加醋為「中國女間諜滲透美國晶片公司」。向來自詡「客觀」的美國媒體正是這樣生產故事的。

文章提到，中國外交部此前已嚴正駁斥，表示有關報導捕風捉影，純屬對中國的汙衊抹黑。新加坡內政部也迅速發表聲明，澄清美媒報導稱新加坡官員對該女子「表示擔憂」，並「調查過她與中國的關係」的說法失實。

此外，文章還指，一些分析懷疑，《紐約時報》卡在美國期中選舉前後爆料，背後是有人故意放風。當下中美出現來之不易的緩和勢頭，雙方都有管控分歧、穩定雙邊關係的訴求，為什麼偏偏這個時候，「中國間諜」風聲驟起，這背後是否有人在推動議程、攪動對立？

文章稱，類似的情況過去反覆發生，每當中美關係開始好轉，往往就有人在背後放冷槍。這次的「巧合」與過去許多「巧合」存在相似之處。

文章最後強調，即便輝達董事會啟動獨立調查，調查也應聚焦事實本身，拿出扎實證據，而不是順著媒體預設的「反華劇本」先行定性。全球科技產業鏈高度交織，如果任由這種「有罪推定」的邏輯蔓延，正常科技經貿往來將持續不斷被輿論暗箭消耗，對中美兩國和全球產業鏈都會形成拖累。

精華 FAQ

  • 《環球時報》認為這種做法屬於捕風捉影，將私人桃色新聞直接上升為「中國滲透」敘事，缺乏明確證據，也是在放大對中國的污名化與對立情緒。

  • 文章指出，當前中美關係出現緩和跡象，卻在此時突然炒作相關傳聞，讓外界懷疑有人刻意放風、推動議程，藉此攪動輿論並破壞雙邊降溫氛圍。

  • 文章主張，即使輝達董事會啟動獨立調查，也應聚焦事實本身，提出扎實證據，而非依照媒體預設的反華劇本先行定性，以免傷害科技經貿往來。

黃仁勳 間諜 NVIDIA

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