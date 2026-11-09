中國對27家美企限制措施再暫停2個月 11/10起實施
中國商務部宣布，為落實中美第八輪經貿磋商共識，自11月10日起再暫停對27家美國企業相關限制措施2個月，涉不可靠實體清單與出口管制名單。
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中國商務部宣布，為落實中美第八輪經貿磋商共識，自11月10日起再暫停對27家美國企業相關限制措施2個月，涉不可靠實體清單與出口管制名單。
中國商務部今（9）日宣布，為落實中美第八輪經貿磋商共識，自11月10日起，繼續暫停對11家被列入「不可靠實體清單」及16家被列入「出口管制管控名單」的美國企業相關限制措施2個月，合計涉及27家美國企業。
新華社報導，中國商務部9日連續發布2則新聞發言人答記者問指出，不可靠實體清單工作機制於2025年4月4日發布公告，將11家美國實體列入不可靠實體清單，並採取相應措施。為落實中美第八輪經貿磋商共識，中方決定自2026年11月10日起，繼續暫停2025年4月4日公告相關措施2個月。
商務部表示，根據《不可靠實體清單規定》相關規定，中國國內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。
在出口管制方面，商務部指出，2025年4月4日發布公告，將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美第八輪經貿磋商共識安排，中方決定自2026年11月10日起，繼續暫停實施相關措施2個月。
商務部並稱，出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請，商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。
此次暫停涵蓋兩類措施，共涉及27家美國企業，其中11家被列入不可靠實體清單，16家被列入出口管制管控名單，相關限制自11月10日起再延後2個月實施。 中國商務部表示，這是為了落實中美第八輪經貿磋商共識。中方因此延後執行原本針對相關美企的限制，希望依既有協商安排推進雙邊經貿互動。 若中國國內企業要與不可靠實體清單內企業交易，須依規定申請並接受審核；若出口經營者要向出口管制名單內企業出口兩用物項，也必須向商務部申請，經審查合格後才可許可。
精華 FAQ
此次暫停涵蓋兩類措施，共涉及27家美國企業，其中11家被列入不可靠實體清單，16家被列入出口管制管控名單，相關限制自11月10日起再延後2個月實施。
中國商務部表示，這是為了落實中美第八輪經貿磋商共識。中方因此延後執行原本針對相關美企的限制，希望依既有協商安排推進雙邊經貿互動。
若中國國內企業要與不可靠實體清單內企業交易，須依規定申請並接受審核；若出口經營者要向出口管制名單內企業出口兩用物項，也必須向商務部申請，經審查合格後才可許可。
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