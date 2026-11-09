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黃仁勳婚外情對象遭指涉間諜 中外交部回應了

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黃仁勳婚外情對象遭指涉間諜 中外交部回應了

記者張鈺琪／即時報導
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中國外交部發言人郭嘉昆。路透資料照
中國外交部發言人郭嘉昆。路透資料照

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳承認婚外情後，輝達展開獨立調查；中國外交部則否認相關女子涉中方情報工作，強調外界說法純屬汙衊抹黑。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳8日承認婚外情，輝達並已啟動獨立調查。針對美國官員此前指稱，與黃仁勳關係密切的一名女子為中國情報機構工作，中國外交部發言人郭嘉昆今（9）日重申，所謂中國間諜的論調「純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

據澎湃新聞報導，中國外交部9日舉行例行記者會。法新社記者提問，黃仁勳8日承認與一名女子存在婚外情，輝達已對黃仁勳啟動調查。此前，美國官員稱該女子為中國情報機構工作，中國外交部能否就此事作出回應？這起事件是否會影響下周中美元首在深圳的會晤？

郭嘉昆表示，「我們此前已就此作出回應，所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

另有外媒記者追問，這是否意味著中國外交部否認該女子為中國情報機構工作的報導？郭嘉昆再次重申，「所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

中國外交部10月30日就曾回應相關指控。當時法新社記者引述《紐約時報》報導，稱一位中國女性高管與輝達CEO黃仁勳關係密切，而美國情報機構表示，該女士是中方的情報人員。中方是否了解這個情況，以及有什麼評論？郭嘉昆當時回應，「有關報導捕風捉影，純屬對中國的汙衊抹黑」。

《紐約時報》10月29日披露，黃仁勳與新加坡資料中心公司Megaspeed前高階主管黃樂關係密切。11月6日再引述美國情報官員指出，黃樂遭中國國家安全部招募，負責蒐集黃仁勳相關資訊。對此，黃仁勳起初強調雙方僅有正常業務往來，直到8日才向員工發信承認婚外情。

輝達董事會8日宣布展開獨立調查，以釐清黃仁勳是否成為外國情報行動的鎖定對象。

精華 FAQ

  • 黃仁勳已向員工承認婚外情，輝達董事會也宣布啟動獨立調查，釐清他是否成為外國情報行動鎖定目標，事件持續延燒。

  • 郭嘉昆重申，所謂中國間諜的說法純屬捕風捉影、汙衊抹黑，等於否認外媒與美方對該女子替中國情報機構工作的指控。

  • 報導中曾有記者追問是否波及下周深圳會晤，但中國外交部未正面回應具體影響，僅重申相關間諜指控不實，未提會晤變動。

黃仁勳 間諜 輝達

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