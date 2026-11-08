中國鶴崗人民幣11元買房 雙11促銷噱頭喊卡

中國鶴崗近年因房價超低在網上引熱議，近日更因一間房屋在拍賣平台以人民幣11元成交上熱搜。(取自搜狐網)

AI摘要 文章摘要整理： 中國鶴崗房屋以11元成交掀起話題，但第二間同類拍賣隨即喊停；中媒批評平台以雙11噱頭包裝拍賣，已偏離市場規則。

中國鶴岡近年因房價 超低在網上引熱議，近日更因一間房屋在拍賣平台以人民幣11元成交上熱搜。但原擬10日開拍的第2間11元房屋，「阿里資產」拍賣平台昨天突然喊停。中媒批評，11元買房是拍賣平台誤導公眾、譁眾取寵。

澎湃新聞今天報導，這項競拍起價1元，設置11元（約1.65美元）「封頂價」，最先出到11元的參拍者即可拍得此房。經過1001次出價，最終由一名浙江民眾拍得。

拍賣公司負責人6日表示，11元成交的黑龍江省鶴崗市房屋原價4萬多元（約6000美元），是平台雙11活動補貼，才會這麼便宜。

拍賣公司預計10日再拍的另一間鶴崗房屋，兩房格局，封頂價仍是11元。但「阿里資產」拍賣平台昨天深夜突然顯示，拍賣「已中止」，原因為「委託方申請」。

報導指出，11元是這場行銷活動設定的上限價，不算真正「拍賣」，更像是平台的抽獎活動。因為拍賣的核心是「價高者得」，這場活動借用「拍賣」的外殼，卻抽掉拍賣最根本的規則。「活動誤導公眾、流量至上」，「影響公眾對市場的合理預期，這就顯得譁眾取寵了」。

報導評論，這場鬧劇終於停止了，希望拍賣平台吸取教訓，店大不要欺客，更不能「去放大刻板印象、譁眾取寵」。