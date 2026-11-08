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河北秦皇島暴雪 當地居民稱近20年來最大降雪

記者黃雅慧／即時報導
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秦皇島受到暴雪影響，車輛容易打滑，道路交通困難。圖／荔枝新聞
秦皇島受到暴雪影響，車輛容易打滑，道路交通困難。圖／荔枝新聞

AI摘要

文章摘要整理：

河北秦皇島遭遇持續暴雪並發布紅色預警，部分地區積雪達30釐米，居民直言近20年少見；同時河北多地高速管控，寒潮也將使全國多地氣溫明顯下降。

中國河北秦皇島遭遇暴雪，秦皇島市氣象台11月8日零時22分發布暴雪紅色預警，有秦皇島居民稱，20年沒見過這麼大的雪。

央廣網報導，秦皇島市氣象台稱，到8日下午兩點前，秦皇島全市中南部地區仍有3毫米至10毫米降雪，北部地區仍有2毫米至5毫米降雪。除河北秦皇島外，遼寧葫蘆島也遭遇暴雪天氣。葫蘆島市氣象台11月8日4時許發布暴雪紅色預警

河北秦皇島居民袁先生說，此次降雪從7日11時左右開始，至8日7時30分仍未停歇，現場測量積雪厚度達23釐米，部分區域更厚。也有居民稱，車輛打滑地庫上不去。

極目新聞報導，11月8日上午，秦皇島居民呂女士說，從7日下午開始，當地就持續降雪，截至採訪時仍未停止，積雪已有差不多30釐米厚。「很多年沒有見到這麼大的雪了。」呂女士說，昨晚就已經看到有人在清理積雪了。

另一位當地居民稱，昨天開始下雪時，地面還沒形成積雪，但雪勢很大。隨著夜間氣溫下降，積雪逐漸增厚。「我覺得2、30年沒見過這麼大的雪了，現在還在下，都已經沒過電動車輪胎了。」

據河北新聞網公眾號11月8日報導，受雨雪影響，河北高速大範圍管控：石家莊、邯鄲、唐山、秦皇島、承德、張家口轄區多站口關閉；保定、廊坊、邢台、衡水、滄州管控重點車輛。

近期寒潮將來襲，據中國天氣網消息，8日隨著寒潮繼續南下，北方的降水將迅速縮減，同時南方雨帶也將減弱、南壓。明後天，全國大部地區將受乾冷氣團控制，晴或多雲天氣上線。與此同時，今天至10日，受較強冷空氣東移南下影響，我國中東部大部地區氣溫將普遍下降，南北方多地氣溫或創下半年來新低。

河北秦皇島居民稱，這次暴雪帶來積雪，現場測量積雪厚度達23釐米。圖／光明網
河北秦皇島居民稱，這次暴雪帶來積雪，現場測量積雪厚度達23釐米。圖／光明網

精華 FAQ

  • 秦皇島市氣象台於11月8日零時22分發布暴雪紅色預警，降雪持續到8日早上仍未停止，部分地區積雪已達23至30釐米，屬於當地多年少見的強降雪。

  • 多位居民表示近20年甚至2、30年沒見過這麼大的雪，有人測得積雪23釐米，也有人說已接近30釐米，連電動車輪胎都被雪蓋住，車輛還出現打滑情況。

  • 除秦皇島外，遼寧葫蘆島也發布暴雪紅色預警；河北高速則因雨雪大範圍管控，石家莊、邯鄲、唐山等多地部分站口關閉，重點車輛通行也受到限制。

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