解放軍可能正在「無聲」軍演 模擬孤立台灣

圖為解放軍2025年4月16日的渤海營口海域軍演。(取自微博)

AI摘要 文章摘要整理： AEI與ISW指稱解放軍可能在台灣周邊進行未公開大規模軍演，藉海空兵力包圍與切斷外聯，測試孤立台灣的能力與心理效果。

在台灣九合一選舉登場前三周，美智庫美國企業研究所（AEI）與戰爭研究所（ISW）6日發布「中國與台灣情勢更新」報告，稱解放軍 可能正舉行一場未對外公布的大規模軍演，在台灣周邊與西太平洋部署兵力，模擬包圍與孤立台灣，展示能在衝突中切斷台灣對外的海空聯繫，藉此削弱台灣抵抗中共 入侵的信心。

報告說，此次參與艦艇數量與部署範圍超越解放軍去年底環台軍演正義使命–2025。東部、北部及南部3個戰區4個水面作戰群部署第一島鏈以外，可能代表解放軍試圖協調3個沿海戰區的主要水面作戰艦艇，執行單一遠海作戰。

此外，解放軍海軍主力艦艇部署於關島與台灣之間的西太平洋，海軍與海警聯合兵力則在較貼近台灣的內圈進行包圍。這兩點延續以往解放軍以往演習的模式，去年4月的海峽雷霆–2025A就曾對台實施內圈包圍，同時有一支航艦打擊群在台灣與關島間活動。

北京通常會宣布對台大規模軍演並為其命名，過去四次演習皆如此，但北京迄今未宣布演習，目的可能是營造隨時能孤立台灣的印象。

台灣國安會秘書長吳釗燮11月3日則在社群媒體X上發文，中國目前在西太平洋部署100艘艦艇，並強調台灣不會挑釁，但也不會屈服於任何壓力。

近期美國與盟友也在印太地區舉行聯演，如10月19日至29日的美日利劍聯合演習，澳洲、菲律賓派員參與；11月5日至12日正進行美日印澳馬拉巴爾海上聯演。

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