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開通在即…河北興建中大橋垮塌 驚悚畫面曝光

記者陳宥菘／即時報導
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7日上午，中國河北保定三環一個興建中的大橋突發橋體脫落，導致4人受傷。(圖／取自...
7日上午，中國河北保定三環一個興建中的大橋突發橋體脫落，導致4人受傷。(圖／取自中媒極目新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

河北保定清苑區一處跨滄榆高速在建橋梁於頂推作業時脫落，造成4人受傷，現場交通一度受影響，事故前一天地方才稱南三環即將貫通。

中國河北保定發生重大工安意外。綜合中媒報導，11月7日上午，當地正在興建中、連接河北省滄州市與陝西省榆林市的高速公路「滄榆高速」現場，鋼桁架頂推作業過程中發生橋體脫落，造成3名施工人員、1名過往貨車司機受傷，其中2名施工人員傷勢較重。事故前一天，當地才有報導稱「南三環貫通在即」。

影片來源：聯合新聞網

中媒極目新聞報導，11月7日上午，河北保定市清苑區人民政府發布情況通報，2026年11月7日上午10時50分，清苑區消防救援大隊接報，該區跨滄榆高速（滄州方向K105+550處）在建項目施工現場，鋼桁架頂推作業過程中發生橋體脫落。

現場目擊者拍攝的畫面顯示，一段橋梁直接「橫跨」在高速公路上，有在高速行駛的貨運車輛車頭受損。事故發生後，有車輛滯留在高速路面。一名司機稱自己開車從垮塌鋼構下方駛過，稱是「一瞬間」的事，「沒有很明顯的聲音，也沒有大的震動」。

根據通報，事故發生後，區委、區政府高度重視，第一時間組織衛健、應急、公安、消防等單位開展人員救治、交通疏導、隱患排查等工作，經初步核實，事故造成3名施工人員、1名過往貨車司機受傷，其中2名施工人員傷勢較重。所有傷者已第一時間送醫救治。

報導提到，就在11月6日，當地曾有報導稱「南三環貫通在即，保定三環即將畫圓」。保定交發集團保通公路勘測設計有限責任公司副總經理王明說：「目前，南三環項目最後關鍵節點為上跨滄榆高速的鋼桁架橋施工，鋼桁架橋的縱向頂推施工已近尾聲，橫向推移到位後，近日即可實現南三環的全線貫通。」

精華 FAQ

  • 事故發生於河北保定清苑區跨滄榆高速的在建項目現場，屬於南三環相關工程的關鍵施工段，當時正進行鋼桁架頂推作業，橋體卻在過程中脫落。

  • 根據官方通報，事故共造成3名施工人員及1名過往貨車司機受傷，其中有2名施工人員傷勢較重，所有傷者已在第一時間送醫救治。

  • 因為事發前一天當地媒體才報導南三環貫通在即，稱鋼桁架橋施工已接近尾聲，沒想到隔日就傳出橋體脫落，形成強烈對比並引發外界關注。

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