報告：中國跨國鎮壓規模擴大 「僑聯」為白手套

人權組織「保護衛士」6日表示，繼4年前中國海外警察站曝光後，中國更加肆意地通過其公安、法院、檢察院等機關將觸角伸往世界各地，而「中華全國歸國華僑聯合會」（僑聯），則是中國跨國鎮壓體系的「白手套」。（取材自福州公安微信公眾號）

AI摘要 文章摘要整理： 保護衛士最新報告指出，中國已將海外華人社區管理擴大為跨部門全球網格，並透過僑聯等組織在91國、1247個聯絡點進行監視與施壓。

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）6日表示，繼4年前中國海外警察站曝光後，中國更加肆意地通過其公安、法院、檢察院等機關將觸角伸往世界各地，並於2014年起，開始在海外設立「網格員」，而「中華全國歸國華僑聯合會」（僑聯），則是中國跨國鎮壓體系的「白手套」。

據美國之音報導，「保護衛士」6日在社群媒體 X上發表題為「鎮壓公式：中國的全球社區管控網格」（A Formula for Repression - China's Global Grid for Community Control）的最新報告。

「保護衛士」指出，該報告完全基於中國黨政機關公開發布的資料，詳細說明中國共產黨控制和監視全球華人社區的策略和手段，且在中國國家主席習近平 的親自指導下快速擴張。

2022年「保護衛士」曾發布2份記錄中國海外警察站活動的報告，「海外110」（110 Overseas）和「巡邏與勸返」（Patrol & Persuade），其中記錄了在50多個國家運作的100多個中國海外警察站的活動。報告發布後，許多受影響國家譴責這些員警站的非法運作，一些國家啟動了刑事調查。

時隔4年，「保護衛士」的最新報告發現，中國對海外華人社區的管理，不僅規模擴大到至少91個國家，1247個中國官方指定的海外聯絡點，其範圍也從早期的「海外員警服務站」擴展成更廣泛也更制度化的跨部門管控網格。同樣的工作不僅繼續，還越來越多地以「僑聯」的名義進行。

報告說明何謂「管控網格」。在中國境內，每座城市、鄉鎮和村莊都被劃分為數百戶一格的網格，每格配有網格員，負責採集資訊並向「社會治安綜合治理中心」（綜治中心）報告。綜治中心是結合公安、檢察院、法院和司法局的聯合辦公機構。據指出，2014年起，中共開始在海外設立同樣的網格。

據此前中國媒體報導，中國城市社區一般按300到500戶、或800到1000人左右為一個單元；農村通常以自然村或村民小組為基本單元。根據相關資料，全中國共劃分了約400萬個網格，配備超過450萬名網格員。

報告將海外華人社團、僑務組織和統一戰線相關網路視為該網路的重要節點，它們被用來聯繫、影響和管理海外華人社群，對異議人士的施壓、監控和勸返也是通過這些節點展開。

報告引述中國官方關於公安、法院、檢察院和司法部門加強「僑務」協作的說法，認為相關工作正在從少數員警站試點，發展為覆蓋多個政府部門的整體性做法。