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王楚欽復出首戰不敵19歲隊友 黑臉、扭頭被批沒風度

中國新聞組／北京7日電
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王楚欽。（取材自微博）
王楚欽。（取材自微博）

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王楚欽在WTT法蘭克福冠軍賽復出後，以0：3不敵19歲隊友溫瑞博，賽後情緒與握手畫面引發風波，國乒男單也接連受挫。

北京時間11月6日，WTT法蘭克福冠軍賽男單八強決賽中，中國名將王楚欽以0：3，不敵19歲隊友溫瑞博，復出第二戰即止步16強，整場比賽僅耗時約23分鐘，引發譁然。賽後王楚欽神情落寞，現場畫面顯示，他用衣袖反覆擦拭眼睛，疑似落淚；在球場上他還向對手比出「抱歉」的手勢。

不過比賽結束後，王楚欽疑似「黑臉」、扭頭和溫瑞博握手，溫瑞博卻對他彎腰看似半鞠躬致敬的畫面被瘋傳，王楚欽被批沒風度，溫瑞博賽後大吼慶祝姿態也引發爭議。

據上觀新聞報導，第一局，王楚欽率先得分，溫瑞博追至4：4，此後雙方比分交替上升，王楚欽在5：6落後時連得兩分，重新以7：6領先。然而局末溫瑞博連得5分，以11：7先下一局，王楚欽大比分0：1落後。第二局，溫瑞博隨後拿下關鍵一分，以11：8再勝一局，王楚欽大比分0：2落後。第三局，王楚欽再次連得兩分追至6：8，但溫瑞博沒有再給機會，連得3分以11：6鎖定勝局。最終，王楚欽0：3不敵溫瑞博。

休戰36天復出即遭零封，王楚欽賽後情緒低落，疑當眾拭淚。有球迷為他打氣，現場高聲呼喊「好好休息」。

此前，王楚欽因左肩肩袖肌腱炎伴部分撕裂和右膝膝蓋滑囊炎，傷停36天，復出首輪剛打完，隔日便遭遇高強度內戰，身體反應和賽場節奏遠未恢復。有評論指出，他久疏戰陣，導致其手感生疏，腳下移動發鈍，在前三板的發接髮與相持段中失誤偏多，始終難以跟上比賽節奏。

而王楚欽賽後疑似「黑臉」和扭頭握手的畫面也引發爭議，王楚欽被批評沒風度。也有網民稱，實際握手環節，王楚欽只是情緒低落、走神看向裁判方向，沒有拒絕握手，不是針對溫瑞博。

而溫瑞博在贏球瞬間握拳大吼慶祝畫面也有人批評。不過他大吼慶祝完之後，隨即主動快步上前，向溫瑞博彎腰致意，主動伸手，開口還叫「頭哥」，有網民認為他態度很謙卑、尊重前輩。

國乒男單也損兵折將。在男單16強賽中，梁靖崑與巴西名將雨果·卡爾德拉諾展開五局苦戰，最終2：3遺憾落敗，無緣晉級。另一名國乒選手向鵬對陣德國本土選手帕特里克·弗朗西斯卡，以4：11快速落敗。

精華 FAQ

  • 王楚欽在WTT法蘭克福冠軍賽男單賽事中，以0：3輸給19歲隊友溫瑞博，整場僅約23分鐘，復出第二戰就止步16強，未能延續晉級勢頭。

  • 賽後畫面顯示他疑似黑臉、扭頭握手，引來部分網民批評沒風度；但也有人認為他只是情緒低落、走神看向裁判，並非故意 تجاه對手失禮。

  • 除了王楚欽失利外，梁靖崑也在五局苦戰後2：3不敵雨果·卡爾德拉諾，向鵬則快速輸給弗朗西斯卡，顯示國乒男單在本賽事遭遇連番挫折。

王楚欽

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