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澳門首件國安宣判 區錦新遭重判12年半 妻斥莫須有迫害

記者陳宥菘／即時報導
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澳門前立法會議員區錦新被控違反澳門國安法，6日遭澳門法院重判12年半。圖為他20...
澳門前立法會議員區錦新被控違反澳門國安法，6日遭澳門法院重判12年半。圖為他2024年10月接受外媒訪問留影。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

澳門前議員區錦新被裁定4項國安罪成，判囚12年6個月，成澳門主權移交後首宗國安案件；澳門政府與港澳辦表態支持，區妻則痛斥為政治迫害。

香港高院前天依國安法重判前學運領袖黃之鋒後，澳門法院昨天也以違反國安法的「顛覆國家政權」等罪，判處現年69歲的澳門前立法會議員區錦新12年半。區妻發聲斥責是「莫須有迫害」。澳門政府表態支持法院宣判。陸委會對此表達高度遺憾。

區錦新曾任澳門立法會議員長達20年，於2021年卸任，被視為當地民主派的靈魂人物。他在2025年7月底被捕，被指控7項罪名，包括三項「顛覆國家政權罪」、三項「與澳門特別行政區以外的組織、團體或個人建立聯繫，作出危害國家安全的行為罪」，以及1項「違反保密罪」。

澳門初級法院於今年9月以「閉門」方式完成審訊，由法庭指定法官審理、「指派律師」辯護，兩者至今身份沒有公開。區錦新最終被裁定4項罪成，數罪並罰，須入獄12年6個月。出獄時已年屆82歲。這是1999年澳門主權移交後首宗國安案件。

法庭認定，區錦新長期協助和配合境外敵對組織收集、預備及公然散布諸多明顯充斥顛覆國家政權的政治主張，以及虛假且明顯有所歪曲的圖片及資訊，借此勾連境外敵對組織，共謀煽動澳門居民對中央政府的仇恨，以圖推翻、破壞國家根本制度，並破壞澳門2024年行政長官（特首）選舉。根據澳門國安法「顛覆國家政權罪」可被判處10年至25年徒刑。

法院稱在庭審中，區錦新對大部分基礎事實「無異議」，並稱儘管區為初犯，且承認相當部分的犯罪事實，「惟其故意程度極高，有關犯罪的不法性程度及可能造成的後果均十分嚴重」。

法院宣判後，澳門政府發新聞稿表態尊重並支持，稱判決充分保障了嫌犯等訴訟參與人的合法權利。大陸港澳辦發文稱，區錦新長期勾連外部勢力反中亂澳，罪狀昭昭。

區錦新妻子鄭妙珊在判刑後發公開信表示裁決不可接受：「從閉門審訊到公開宣判，是怎麼樣的一種操作？是政治審判，是人格羞辱的莫須有迫害！」

精華 FAQ

  • 澳門初級法院裁定區錦新4項罪成，依數罪並罰判處12年6個月徒刑。他在被羈押後經閉門審訊，出獄時將已年屆82歲。

  • 法院認定他長期協助境外敵對組織，收集、預備並散布顛覆國家政權主張與資訊，並勾連外部勢力煽動仇恨，還被指破壞澳門2024年特首選舉。

  • 澳門政府表示尊重並支持判決，港澳辦稱其勾連外部勢力、罪狀昭昭；區錦新妻子鄭妙珊則公開批評整個過程是政治審判與莫須有迫害。

香港 黃之鋒 澳門

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