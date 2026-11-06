中國科學家葉玉如獲教科文組織國際生命科學研究獎

當地時間11月6日，第10屆聯合國教科文組織—赤道几內亞國際生命科學研究獎頒獎儀式在聯合國教科文組織巴黎總部舉行。香港科技大學校長、中國科學院院士葉玉如教授獲獎。圖為葉玉如在頒獎儀式上發表獲獎感言。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 香港科技大學校長葉玉如因神經科學與阿茲海默症研究貢獻，獲第10屆聯合國教科文組織國際生命科學研究獎，成為第6位獲獎的中國大陸科學家。

第10屆「聯合國 教科文組織-赤道幾內亞國際生命科學研究獎」頒獎典禮6日在聯合國教科文組織巴黎總部舉行。香港科技大學校長、中國科學院院士葉玉如教授獲獎，為第6位獲得該獎項的中國大陸科學家。

根據教科文組織介紹，葉玉如因在神經科學領域的傑出貢獻獲獎。她在大腦功能及阿茲海默症 研究方面取得重要成果，發現新的生物標記與基因風險因素，開發有助於阿茲海默症早期診斷及病情監測的血液檢測技術，並在神經退行性疾病基因治療領域開展了開創性研究。

「許多科研突破都離不開合作，尤其是跨學科合作。我認為，應進一步加強跨學科、跨高校以及跨國界的科研合作，這將對阿茲海默症等疾病的藥物研發發揮重要作用。我們目前也正在朝著這一方向努力。」葉玉如表示。

另外兩位獲獎者分別為西班牙薩拉戈薩大學卡洛斯・馬丁・蒙塔涅斯（Carlos Martín Montañés）教授與摩洛哥非斯西迪・穆罕默德・本・阿卜杜拉大學阿德南・雷馬爾（Adnane Remmal）教授。兩人分別因在結核病減毒活疫苗研發與應對抗微生物藥物耐藥性方面做出的重要貢獻獲獎。

「我希望今天頒發的榮譽能夠為獲獎科學家開闢新的研究與合作前景。同時，我也希望這些成就能夠激勵更多人投身科學事業，特別是年輕一代。」聯合國教科文組織幹事長阿納尼表示。

此外，赤道幾內亞教育、科學、青年與體育部國務部長克萊門特・恩貢加・恩圭馬・翁圭內（Clemente Engonga Nguema Onguene）發表致詞，中國大陸常駐聯合國教科文組織大使銜代表楊新育等嘉賓出席頒獎典禮。

「聯合國教科文組織-赤道幾內亞國際生命科學研究獎」於2008年設立，由赤道幾內亞共和國政府資助，旨在表彰透過生命科學研究為改善人類生活品質做出傑出貢獻的個人與機構，推動生命科學發展及聯合國永續發展目標的實現。