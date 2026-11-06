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進博會美館創新高 美大豆商：避險分散、做好可控事

記者謝守真／上海即時報導
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上海美國商會與美國農業部6日揭幕美國食品與農業館，包括美國駐滬 總領事馬志安（右...
上海美國商會與美國農業部6日揭幕美國食品與農業館，包括美國駐滬 總領事馬志安（右四）、上海美國商會會長鄭藝（右三）、上海市人民對外友好協會會長陳靖（左四）等中美人士出席。記者謝守真／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

美國農業與商務代表在進博會表示，樂見中國買家回到美國大豆市場，但農民不會依賴單一國家，將持續以高品質、永續生產與穩定合作拓展市場。

第九屆中國國際進口博覽會近日在上海舉行，印地安納州大豆聯盟會員與政策委員會主席代表哈丁（David Hardin）6日表示，美國農民樂見中國買家重返美國大豆市場，但不會過度聚焦任何單一市場，而是專注生產高品質、符合永續要求的農產品等可控制的事，希望美中雙方談判代表持續朝共同目標努力。

上海美國商會與美國農業部6日揭幕第四屆美國食品與農業館，今年展館面積擴大至400平方公尺，吸引逾40家農業貿易協會及企業參展，規模創新高。上海美國商會透露，美國食品與農業館今年集結美國農業生產者協會、州及地區性行業組織、出口企業及創新業者，展品涵蓋穀物、肉類、馬鈴薯、大米、棉花、堅果、葡萄酒、西洋參、新鮮漿果、消費品及農業科技等領域。

上海美國商會會長鄭藝6日上午在開幕儀式致詞表示，食品與農業貿易是直接且具實際意義的經貿交流形式，建立在產品品質、食品安全、穩定供應及長期合作關係的信任之上。他指出，中國仍是美國企業的重要市場，也是了解消費者需求、發展合作夥伴關係及提供優質產品與技術的平台。

美國駐上海總領事館總領事馬志安（Christian Marchant）表示，美國展商已是第四次參加進博會，今年帶來美國食品業界的代表性企業，展示美國食品的品質、創新及可靠性。他並表示，美國駐上海總領事館將持續支持美國企業開拓中國市場，協助業者進入中國市場。

哈丁接受台媒訪問時表示，美國大豆種植農民很高興看到中國買家重新回到美國大豆市場。他指出，美國重視與各國的貿易關係，也樂見美國總統川普與中國國家主席習近平選擇降低緊張氣氛，透過建設性對話，讓中國買家重返美國市場。

針對若美中關係再度惡化，是否擔心相關的採購協議遭取消，哈丁表示，多數美國生產者對每一項貿易關係都會有所擔憂，但「我們不會過度聚焦於任何一個單一的國家」。他說，農民應專注於自身能掌控的事情，包括生產高品質農產品，並以永續方式種植，降低產品碳足跡，以滿足客戶需求。

哈丁表示，儘管美中關係變化確實是美國業者關切的問題，但就他個人而言，農民無法直接控制局勢，因此希望兩國談判代表都能朝良好的共同目標努力。

印地安納州大豆聯盟會員與政策委員會主席哈丁（David Hardin）6日接受台...
印地安納州大豆聯盟會員與政策委員會主席哈丁（David Hardin）6日接受台媒訪問表示，美國農民樂見中國買家重返美國大豆市場，但不會過度聚焦任何單一國家。記者謝守真／攝影

精華 FAQ

  • 印地安納州大豆聯盟代表哈丁表示，美國農民很高興看到中國買家回到美國大豆市場，但不會因此過度依賴中國，而是維持多元市場布局，降低外部風險。

  • 今年美國食品與農業館面積擴大到400平方公尺，吸引逾40家農業貿易協會與企業參展，展品涵蓋穀物、肉類、農業科技等，規模創下新高。

  • 哈丁認為，農民應專注於能自行掌握的事情，包括生產高品質農產品、以永續方式種植、降低產品碳足跡，並持續滿足客戶需求，而非把壓力集中在單一國家。

農業部

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