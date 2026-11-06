衛報揭黃之鋒獄中書信 稱擔心世人遺忘香港

香港民主派活動人士黃之鋒。（中央社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 衛報披露黃之鋒獄中書信，他在長期服刑下持續閱讀、運動與寫信，並坦言最擔心世界遺忘香港及那些為信念付出代價的人。

英國「衛報」報導，香港 民主派活動人士黃之鋒 因具爭議性的「香港國安法」續遭判處10年監禁，在此之前，他在獄中持續閱讀和鍛鍊身體，且寫信告訴友人他擔心世人遺忘香港。

衛報（The Guardian）取得黃之鋒今年8至10月寫給友人的獄中書信。他致信其中一名熟人，談到自己在獄中的閱讀習慣，「這裡一些老派的三合會老大借書給我，其中1人出借馬里奧．普佐（Mario Puzo）的『教父』（The Godfather）」。

書信內容顯示，正在赤柱監獄服刑的黃之鋒除了向黑道三合會獄友借閱書籍，還研讀法律，更寫下一封封信件，渴望與外界保持聯繫。

2014年雨傘運動後，黃之鋒曾因公民廣場案入獄；2019年「反送中」運動後，他再因包圍警察總部、非法集結等案件被捕，自2020年11月23日起被還押及服刑。他其後因泛民主派初選案被起訴「顛覆國家政權罪」，2024年被判囚4年8個月，至今已被連續關押近6年。

原本預期可在2027年1月出獄的黃之鋒，2025年被起訴違反「串謀勾結外國勢力罪」，他於今年9月認罪，5日被法院判入獄10年，預料2036年出獄，屆時已40歲。

他在信中表示：「我唯一掛懷的就是世人會遺忘香港，也擔心在大國競爭與博弈中，人們遺忘那些散落各地、為自己信念付出代價，沒沒無聞的普通人。」

黃之鋒在獄中不忘鍛鍊身體、花時間學習彈吉他，甚至教其他獄友英文。他在信中指出，當時教1名俄羅斯獄友英文，對方詢問『極權主義者』（totalitarian）是什麼意思，他簡單回答說是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

此外，閱讀似乎成了黃之鋒獄中生活的重心，讀書清單包括已故俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）的回憶錄「愛國者納瓦尼」（Patriot）、蘋果已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）、南非已故前總統曼德拉（Nelson Mandela），以及美國開國元勳富蘭克林（Benjamin Franklin）自傳等。

2024年11月5日美國總統大選當天，黃之鋒手握一本時任副總統候選人范斯（J.D. Vance）的回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy），同時關注開票結果。

黃之鋒在信中透露自己瘦了一些，但仍堅持嚴格的運動計畫，包括做引體向上、深蹲和伏地挺身。他也閱讀聖經，背誦約書亞記和哥林多前後書的部分經節。

已解散的香港學民思潮成員、黃之鋒童年好友許穎婷表示：「黃之鋒一案是企圖控制我們這代人政治歷史記憶的其中一環。」

許穎婷強調：「多年來，世界各地的人都能聽到他辯論、組織並解釋他認為香港未來應有的樣子。現在我們幾乎聽不到他發聲了。當他重獲自由，他再也不是我們記憶中的那個年輕男孩。」