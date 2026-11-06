高市早苗涉台答辯將滿1周年 北京：盡快糾正錯誤言行
高市早苗涉台答辯滿1周年之際，中國外交部重申中日關係困難責任在日方，要求日本盡快糾正涉台錯誤言行並正確認識歷史與對華態度。
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高市早苗涉台答辯滿1周年之際，中國外交部重申中日關係困難責任在日方，要求日本盡快糾正涉台錯誤言行並正確認識歷史與對華態度。
日本首相高市早苗去年11月7日在的涉台答辯引發北京激烈反彈，雙邊關係急降，中國外交部表示，1年過去了，日本當局仍在原地打轉，對問題回避躲閃，始終沒有拿出反思糾錯的誠意和行動，呼籲日方「在台灣問題上盡快糾正錯誤言行」。
中國外交部發言人郭嘉昆6日針對NHK記者提問，高市答辯將滿1年，北京對當前與未來兩國關係立場問題時，回應「當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日本一方」，他說，在約1年前，日本領導人發表涉台謬論，「公然發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，挑戰中國國家主權，動搖中日關係政治基礎」。
接著郭嘉昆指，「遺憾的是，1年過去了，日本當局仍在原地打轉，對問題回避躲閃，始終沒有拿出反思糾錯的誠意和行動」。
他最後重申，在中日關係問題上，中方立場一以貫之。「我們要再次強調，對日方而言，當前緊迫的是在台灣問題上盡快糾正錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確態度，根本的是在對華認知上真正做到客觀理性」。
值得注意的是，郭嘉昆此次以「日本領導人」稱呼高市早苗，並未再出現如先前9月30日記者會上直呼「高市早苗」的情況。
因為北京認為當時日本領導人公然發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，至今仍未見日方反思糾錯，因此趁滿1年再次要求日本正視並改正。 郭嘉昆表示，當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日本一方，並指日方在涉台與歷史問題上態度消極，未展現反思與改善關係的誠意。 中方要求日方盡快糾正涉台錯誤言行，在歷史問題上採取正確態度，並在對華認知上真正做到客觀理性，以恢復雙邊關係的政治基礎。
精華 FAQ
因為北京認為當時日本領導人公然發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，至今仍未見日方反思糾錯，因此趁滿1年再次要求日本正視並改正。
郭嘉昆表示，當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日本一方，並指日方在涉台與歷史問題上態度消極，未展現反思與改善關係的誠意。
中方要求日方盡快糾正涉台錯誤言行，在歷史問題上採取正確態度，並在對華認知上真正做到客觀理性，以恢復雙邊關係的政治基礎。
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