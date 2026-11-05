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黃之鋒被判刑 王丹：凸顯中共政權與自由理念為敵

中央社台北5日電
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民運人士王丹。（本報資料照片）
民運人士王丹。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

黃之鋒因被控串謀勾結外國勢力危害國安，香港高等法院判他入獄10年，王丹痛批此舉凸顯中共與自由理念為敵。

香港法院今天以違反港區國安法重判前香港眾志秘書長黃之鋒10年。中國大陸六四民運學生領袖王丹在臉書發文表示，此判決證明中共是一個要與普世價值和自由理念為敵的政權。

王丹在臉書（Facebook）說：「這是一個極為無恥的判決。」一個自稱強大的政權，要對一個年輕學子如此追殺，凸顯了這個政權的心虛和殘暴。

王丹指出，黃之鋒為了香港的自由奔走呼籲，如果說這是罪，那麼真正的犯罪者，其實是迫使一個年輕人走上街頭的當權者。

他表示，這個判決，再次戳破了中共的面具，證明了這是一個下定決心，要與普世價值和自由理念為敵的政權。

王丹呼籲全世界重新高度關注香港日益惡化的人權狀況，關注黃之鋒、香港壹傳媒創辦人黎智英等政治犯的命運；也期待黃之鋒多多保重自己，平安度過劫難。

王丹說：「十年，一個人的青春就這樣在牢獄中度過了。黃之鋒付出這樣的代價，他是時代的英雄，是香港的驕傲。希望我們大家都記得他，關注他，為他呼籲，為他祝福。」

黃之鋒被控違反「港區國安法」的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，他早前認罪，今天在香港高等法院被判處入獄10年。

精華 FAQ

  • 黃之鋒被控違反港區國安法中的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，他已經先前認罪，並在香港高等法院被判處入獄10年。

  • 王丹在臉書形容這是極為無恥的判決，認為強大政權追殺年輕學子，暴露出心虛與殘暴。他並指控中共已決心與普世價值和自由理念為敵。

  • 王丹呼籲全世界重新高度關注香港持續惡化的人權狀況，特別留意黃之鋒與黎智英等政治犯的命運，也希望外界持續為他們發聲、祝福與聲援。

王丹 中共 黃之鋒

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