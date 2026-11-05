黃之鋒再因國安案被判囚10年 求情信嘆「幾如重回起點」

前香港眾志秘書長黃之鋒。（中央社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 黃之鋒因串謀勾結外國勢力罪再被判囚10年，原本預計2027年出獄的他在求情信中感嘆前路驟變，並表示願承擔法律後果。

因顛覆國家政權罪正服刑的前香港 眾志秘書長黃之鋒 ，今天因串謀勾結外國勢力罪再被判囚10年。他此前在親自撰寫的求情信中表示，以為自己可以於2027年1月步出監獄，「在三十而立之年重新起步，惟事與願違，幾如重回起點」。

黃之鋒的成長與香港十多年來的政治變化交織，今年30歲的他，已經有約1/5的人生在獄中度過。

2014年雨傘運動後，黃之鋒曾因公民廣場案入獄；2019年「反送中」運動後，他再因包圍警察總部、非法集結等案件被捕，自2020年11月23日起被還押及服刑。他其後因泛民主派初選案被起訴「顛覆國家政權罪」，2024年被判囚4年8個月，至今已被連續關押近6年。

原來預期黃之鋒可以2027年1月出獄，2025年他被起訴違反「串謀勾結外國勢力罪」，他於今年9月認罪，今天被法院判入獄10年，預料2036年出獄，屆時已40歲。

綜合「法庭線」等港媒報導，今天早上黃之鋒穿著藍色裇衫、戴黑框眼鏡到法庭，他拿着一本書和一疊簿，進入法庭後向公眾席點頭。

法官宣讀完判刑後，有法庭內旁聽者對黃之鋒說：「我哋（們）等你出來呀」、「之鋒保重」，黃之鋒則笑向他們揮手說：「多謝」、「多謝你哋（們）」。法庭內有黃之鋒的好友雙眼通紅，有旁聽者哭泣。

「法庭線」刊登黃之鋒早前就此案親自以英文撰寫的求情信部分內容。

黃之鋒表示，自己因為在囚缺席大學畢業禮，失去陪伴家人的時光，亦無法像同輩成家立室，「只能在僅有黑白的牢房度過漫漫年月」。

黃之鋒表示，「我本來滿心期待於2027年1月7日步出監獄，在三十而立之年重新起步，惟事與願違」，距離原定出獄不足半年又要面對此案，「幾如重回起點」。他指，對於此案不求開脫，會承擔法律責任、後果及代價。

黃之鋒表示，「待有天步出牢房，我願已洗去二十四歲的稚氣，帶著成熟的心智，充實的學識與健康的體魄前行」。

黃之鋒又指，他在獄中不斷進修，「身穿囚衣的這些年，我只專心學習如何先做好一個人，再做一個好人」，希望日後出獄，可以照顧年邁的父母，「以實際行動報答父母的養育之恩，彌補這些年對家庭的虧欠」。

2011年黃之鋒仍是一名中學生時，因參與社會運動開始進入公眾視野，其後與其他中學生成立「學民思潮」，於2012年發起「反國教」運動。2016年學民思潮宣佈停運，當時20歲的黃之鋒等人成立政黨「香港眾志」，正式投身政黨政治。