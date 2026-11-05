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福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

記者賴錦宏/即時報導
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中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

AI摘要

文章摘要整理：

福建艦入列1年來持續跨海區訓練，完成多型艦載機彈射與著艦驗證，並因中國軍事專家稱「最理想母港是台灣」而再度引發關注。

中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。過去一年，福建艦完成入列後首次海上實兵訓練，並多次航經台灣海峽、開展跨海區試驗訓練，持續驗證艦載機與航母配合及編隊作戰能力。中國軍事專家表示福建艦「最理想母港是台灣」。

據《央視新聞》報導，福建艦入列不足半個月，便與多艘艦艇組成航母編隊，完成首次海上實兵訓練。中國軍號2025年11月18日公布的報導顯示，參訓編隊包括福建艦、延安艦、通遼艦等艦艇，訓練科目涵蓋編隊航行、艦機聯合搜救及艦載機起降。

其間，殲-35、殲-15T、殲-15DT及空警-600等多型艦載機，先後完成多架次彈射起飛及著艦訓練，檢驗電磁彈射、回收及甲板作業能力。在聯合搜救科目中，編隊則按指揮所下達的突發情況處置指令，協調艦艇與飛機完成救援，演練應急處置流程。

福建艦去年在海南三亞正式加入海軍戰鬥序列，舷號「18」，滿載排水量達到8萬餘噸。福建艦入列海軍使中國海軍進入三航母時代。

據網媒香港01報導，福建艦入列後，曾有中國軍事專家表示「最理想母港是台灣」。福建艦的跨海區航行，亦受到台灣方面關注。2025年12月16日，福建艦北上通過台灣海峽。台灣軍方其後公布監控影像，這是福建艦入列後首次被公開通報航經台海。

今年1月29日，中國國防部發言人蔣斌回應時表示，福建艦入列以來，各項試驗訓練均按計劃推進，正朝形成編隊體系作戰能力的目標邁進。

報導指，6月23日，台灣軍方再次通報福建艦航經台灣海峽，稱運用聯合情報、監視及偵察手段掌握其動態，並公開航拍畫面。當時，台軍正進行自6月22日起、為期五天的「立即備戰操演」。中國國防部發言人張曉剛則在6月25日在例行記者會上回應，這是福建艦開展的例行訓練，「今後我們還會繼續組織」。

據央視今年4月報導，福建艦入列後曾多次穿越台灣海峽，在東海、南海等海域開展跨海區科研試驗及訓練。央視今日的一周年報導亦提到，福建艦一年內往返南海、東海及黃海，持續推進跨海區試驗訓練。

中國海軍新聞發言人冷國偉在福建艦入列後曾說明，艦上不少設備和技術屬首次實際運用，因此仍須深入開展試驗驗證，檢查平台系統穩定性，並安排艦機適配及編隊體系訓練，逐步強化實戰能力。另外，綜合戰備需要、港口條件、保障能力及任務特點等因素，福建艦常駐地為三亞軍港。

2025年，殲-35在福建艦首次成功阻攔著艦和彈射起飛。圖/人民空軍公眾號
2025年，殲-35在福建艦首次成功阻攔著艦和彈射起飛。圖/人民空軍公眾號

精華 FAQ

  • 福建艦入列後迅速展開實兵訓練，並在1年內多次跨海區試驗。重點成果包括完成編隊航行、艦機聯合搜救，以及多型艦載機的彈射起飛與著艦驗證。

  • 報導提到，殲-35、殲-15T、殲-15DT及空警-600等多型艦載機，先後進行多架次彈射起飛與著艦訓練，用以檢驗電磁彈射、回收系統與甲板作業能力。

  • 海軍說明，福建艦有不少設備與技術屬首次實際運用，仍需持續試驗驗證並強化艦機適配與編隊訓練；因此綜合戰備需求、港口條件與保障能力後，常駐地仍為三亞軍港。

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