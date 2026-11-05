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馬興瑞被提起公訴 遭指受賄數額巨大、軌跡跨航天與廣東政壇

記者賴錦宏／即時報導
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曾任中共中央政治局委員、前新疆自治區書記馬興瑞涉嫌受賄案，因「數額特別巨大」，依...
曾任中共中央政治局委員、前新疆自治區書記馬興瑞涉嫌受賄案，因「數額特別巨大」，依法被提起公訴。人民網

AI摘要

文章摘要整理：

前中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌受賄案已提起公訴，檢方指其在航天與地方任內多次收賄，並被通報存在家族腐敗、權色錢色交易等嚴重問題。

中共中央政治局委員、前新疆自治區書記、前中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌受賄案，已由湖北省宜昌市人民檢察院向宜昌市中級人民法院提起公訴。大陸最高人民檢察院5日通報，馬興瑞被指控利用在多個高層職位上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，「數額特別巨大」，依法應以受賄罪追究刑事責任。

據新華社，檢方起訴指控，馬興瑞的受賄行為橫跨其仕途多個關鍵階段，包括擔任中國航天科技集團公司副總經理、總經理，廣東省委副書記、深圳市委書記，廣東省委副書記、省長，以及中共中央政治局委員等職務期間。

他被指利用職權或地位形成的便利條件，為他人謀利並收受財物。案件由國家監察委員會調查終結後移送檢察機關，最高檢依法對馬興瑞作出逮捕決定，並指定宜昌市檢察院審查起訴。

此前報導，現年67歲的馬興瑞是山東鄆城人，技術官僚出身，曾長期任職於航天軍工系統，歷任中國航天科技集團總經理、中國新一代運載火箭工程總指揮，被外界稱為「航天少帥」。

2013年他轉任地方，先後出任廣東省委副書記、深圳市委書記及廣東省省長，2021年底升任新疆維吾爾自治區黨委書記，2022年10月晉身中央政治局委員。2025年7月，他突然不再兼任新疆書記，後轉任中央農村工作領導小組副組長，至2026年4月因涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查。

在起訴前，馬興瑞已於2026年7月被開除黨籍及公職。大陸官方對此案通報措辭嚴厲，指其「喪失理想信念和政治立場」，問題包括縱容身邊工作人員嚴重違紀違法、在幹部選拔任用中為他人謀利、幫助親屬低價購房、搞權色及錢色交易，以及「縱容放任親屬利用其職務影響謀取巨額利益，大搞家族腐敗」。

通報亦批評他將公權力異化為謀取私利的工具，在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面為他人謀利，本人或伙同親屬非法收受巨額財物，並指其「在黨的十八大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣」。

精華 FAQ

  • 他被指涉嫌受賄罪，且「數額特別巨大」。目前案件已由湖北省宜昌市人民檢察院向宜昌市中級人民法院提起公訴，進入司法審理程序。

  • 起訴書指控其受賄橫跨航天系統與地方政壇，包括中國航天科技集團任內，以及在廣東擔任省委副書記、深圳市委書記、省長，還有中共中央政治局委員期間。

  • 通報指其喪失理想信念與政治立場，縱容親屬謀利、搞權色錢色交易，並在幹部任用、工程承攬等方面為他人牟利，被認定不收斂、不收手，影響極其惡劣。

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