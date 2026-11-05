我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12分鐘接應上船 高金素梅助理偷渡影片畫面全曝光

克魯茲發文：藍色海嘯席捲德州

北京暫緩核發進口許可 60萬顆Nvidia H200晶片堆香港

中央社香港5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透引述知情人士報導，由於北京尚未批准大規模進口，約60萬顆輝達（Nvidia）...
路透引述知情人士報導，由於北京尚未批准大規模進口，約60萬顆輝達（Nvidia）先進人工智慧（AI）晶片目前存放在香港，等待運往中國。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

路透指出，約60萬顆Nvidia H200晶片因北京暫緩大量進口許可而堆放香港，中國企業雖有需求但仍面臨嚴格管制與供應緊張。

路透引述知情人士報導，由於北京尚未批准大規模進口，約60萬顆輝達（Nvidia）先進人工智慧（AI）晶片目前存放在香港，等待運往中國。儘管中國科技企業有需求，北京仍暫緩核發大量進口許可。

路透報導，這批先前未曾曝光的H200晶片庫存規模，反映北京不願增加對美國技術的依賴。與此同時，中國企業正需要輝達的先進運算能力，以滿足全球第2大經濟體內日益攀升的AI需求。

3名知情人士表示，中國過去幾個月已允許部分晶片進入境內。其中1人指出，幾家中國大型網路企業近幾個月各自取得約1萬顆H200晶片。

3名人士表示，少量晶片已透過中介商及間接管道運送，但未說明具體數量。不過，這些人士指出，北京尚未批准大量晶片進口。

中國工業和信息化部及國家發展和改革委員會未回應置評請求。輝達，以及中國科技企業阿里巴巴、字節跳動、深度求索和騰訊也未回應。

●H200並非最先進但仍具實用價值

H200並非輝達最新的AI處理器，但具備中國替代產品尚無法匹敵的功能，因此在訓練AI模型方面相當有用，尤其是搭配輝達軟體使用時。

美國自2022年以來實施的出口管制，一直試圖限制中國取得輝達先進晶片，以及製造這些晶片所需的設備。

在官方授權供應受限的情況下，中國買家轉向中介商及間接管道，推高非官方市場價格。

一名知情人士表示，截至10月底，中國市場上一款搭載8張H200晶片的伺服器，報價超過600萬元人民幣（約90萬美元），約為1年前價格的3倍。該人士補充說，採用受到美國出口管制的輝達較新款Blackwell晶片的伺服器，每台報價超過2000萬元人民幣。

●美中貿易與科技緊張局勢

H200晶片也捲入華府與北京之間更廣泛的貿易及科技緊張局勢。

在美國總統川普政府去年允許輝達向獲准的中國客戶銷售H200晶片之前，美國曾禁止向中國出口這款晶片。這項政策轉變是在美中貿易談判後發生。

北京則對H200進口設下自身限制，反映當局對依賴美國技術的疑慮。

科技新聞媒體The Information於7月報導，中國官員曾告知包括阿里巴巴、字節跳動及深度求索在內的企業，可能會批准他們購買有限數量的H200晶片，用於訓練AI模型。

報導指出，獲准進口的晶片總數可能少於20萬顆；北京並希望企業優先使用中國處理器進行推論，也就是執行AI模型的工作。

路透上個月報導，字節跳動、阿里巴巴及騰訊已訂購超過300萬張輝達RTX Pro 5500顯示卡，訂單總標價超過350億美元。這款產品效能較低，但符合美國出口規定。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因北京尚未批准大規模進口許可，相關晶片只能暫時存放香港等待放行。這反映中國對進一步依賴美國AI技術保持謹慎，也讓供應鏈出現延宕。

  • 知情人士稱，中國過去幾個月已允許部分晶片進入境內，幾家大型網路企業各自取得約1萬顆H200，但整體仍屬少量，遠未達大規模進口。

  • H200雖不是輝達最新晶片，但功能仍優於中國替代產品，特別適合訓練AI模型，且搭配輝達軟體更具優勢，因此在出口受限下仍被高度需求。

NVIDIA 香港 輝達

上一則

中國官媒：東風-61已正式列裝中共火箭軍

下一則

黃之鋒遭重判10年 歐盟：政治判決令人遺憾

延伸閱讀

Nvidia突祭限制令 要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」

Nvidia突祭限制令 要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」
下單之後癡癡等 Nvidia RTX晶片缺貨 中企未來4個月到貨恐僅訂單量1%

下單之後癡癡等 Nvidia RTX晶片缺貨 中企未來4個月到貨恐僅訂單量1%
中國女主管與黃仁勳往來為北京情蒐？Nvidia稱正常互動

中國女主管與黃仁勳往來為北京情蒐？Nvidia稱正常互動
路透：長鑫將生產HBM3E 良率僅20%仍硬撐 凸顯中國AI記憶體短缺

路透：長鑫將生產HBM3E 良率僅20%仍硬撐 凸顯中國AI記憶體短缺

熱門新聞

上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
中國手搖品牌蜜雪冰城位於香港旺角的門市10月已結束營業。(新華社)

港撤店潮未歇 台灣品牌清玉、大苑子10月全面撤出香港

2026-11-01 12:54
台灣移民署。（本報系資料照）

自稱批習遭舉報坐牢6年 前央視主講人赴台尋求人道保護

2026-11-03 08:50

超人氣

更多 >
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨

洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨
央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國
玄彬拒絕所有人只為孫藝真破例 1個舉動秒證「寵妻狂魔」

玄彬拒絕所有人只為孫藝真破例 1個舉動秒證「寵妻狂魔」
美國退休夢碎了？不只越退越晚 還出現這新趨勢

美國退休夢碎了？不只越退越晚 還出現這新趨勢