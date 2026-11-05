北京暫緩核發進口許可 60萬顆Nvidia H200晶片堆香港

路透引述知情人士報導，由於北京尚未批准大規模進口，約60萬顆輝達（Nvidia）先進人工智慧（AI）晶片目前存放在香港，等待運往中國。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 路透指出，約60萬顆Nvidia H200晶片因北京暫緩大量進口許可而堆放香港，中國企業雖有需求但仍面臨嚴格管制與供應緊張。

路透引述知情人士報導，由於北京尚未批准大規模進口，約60萬顆輝達 （Nvidia）先進人工智慧（AI）晶片目前存放在香港 ，等待運往中國。儘管中國科技企業有需求，北京仍暫緩核發大量進口許可。

路透報導，這批先前未曾曝光的H200晶片庫存規模，反映北京不願增加對美國技術的依賴。與此同時，中國企業正需要輝達的先進運算能力，以滿足全球第2大經濟體內日益攀升的AI需求。

3名知情人士表示，中國過去幾個月已允許部分晶片進入境內。其中1人指出，幾家中國大型網路企業近幾個月各自取得約1萬顆H200晶片。

3名人士表示，少量晶片已透過中介商及間接管道運送，但未說明具體數量。不過，這些人士指出，北京尚未批准大量晶片進口。

中國工業和信息化部及國家發展和改革委員會未回應置評請求。輝達，以及中國科技企業阿里巴巴、字節跳動、深度求索和騰訊也未回應。

●H200並非最先進但仍具實用價值

H200並非輝達最新的AI處理器，但具備中國替代產品尚無法匹敵的功能，因此在訓練AI模型方面相當有用，尤其是搭配輝達軟體使用時。

美國自2022年以來實施的出口管制，一直試圖限制中國取得輝達先進晶片，以及製造這些晶片所需的設備。

在官方授權供應受限的情況下，中國買家轉向中介商及間接管道，推高非官方市場價格。

一名知情人士表示，截至10月底，中國市場上一款搭載8張H200晶片的伺服器，報價超過600萬元人民幣（約90萬美元），約為1年前價格的3倍。該人士補充說，採用受到美國出口管制的輝達較新款Blackwell晶片的伺服器，每台報價超過2000萬元人民幣。

●美中貿易與科技緊張局勢

H200晶片也捲入華府與北京之間更廣泛的貿易及科技緊張局勢。

在美國總統川普政府去年允許輝達向獲准的中國客戶銷售H200晶片之前，美國曾禁止向中國出口這款晶片。這項政策轉變是在美中貿易談判後發生。

北京則對H200進口設下自身限制，反映當局對依賴美國技術的疑慮。

科技新聞媒體The Information於7月報導，中國官員曾告知包括阿里巴巴、字節跳動及深度求索在內的企業，可能會批准他們購買有限數量的H200晶片，用於訓練AI模型。

報導指出，獲准進口的晶片總數可能少於20萬顆；北京並希望企業優先使用中國處理器進行推論，也就是執行AI模型的工作。

路透上個月報導，字節跳動、阿里巴巴及騰訊已訂購超過300萬張輝達RTX Pro 5500顯示卡，訂單總標價超過350億美元。這款產品效能較低，但符合美國出口規定。

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