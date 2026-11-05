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中國官媒：東風-61已正式列裝中共火箭軍

記者賴錦宏／即時報導
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據中國央視新聞報導，東風-61飛彈已正式列裝中共火箭軍。圖／取自香港文匯網
據中國央視新聞報導，東風-61飛彈已正式列裝中共火箭軍。圖／取自香港文匯網

AI摘要

文章摘要整理：

中國官媒稱，新型陸基洲際飛彈東風-61在閱兵亮相後迅速列裝火箭軍，並已進入常態化實戰訓練，顯示其技術成熟與部隊接裝能力提升。

2025年9月3日，中國紀念抗日勝利80周年閱兵，戰略打擊群核導彈方隊中，新型陸基洲際飛彈東風-61首次公開亮相。如今，東風-61已正式列裝中共火箭軍。

據央視新聞、環球網報導，今天是中國第1枚近程地對地飛彈「東風一號」成功發射66周年。有了東風一號的成功奠基，東風家族一路升級，從未止步。

中國軍事評論員邵永靈表示，東風-61從閱兵公開亮相到常態參訓，節奏遠快於傳統洲際飛彈的戰鬥力生成周期。首先，這說明它亮相前已經完成研製、定型、試裝與可靠性驗證，技術成熟度高；其次，體現火箭軍成熟的裝備配套與訓練體系。東風-61與現有指揮、通信、保障鏈路兼容，依託火箭軍長期積累的洲際飛彈組訓經驗，部隊接裝後能夠快速吃透新裝備，壓縮戰鬥力生成周期，反映改革之後火箭軍「核常兼備、全域懾戰」建設成效顯著。

東風-61常態參訓，意味其進入了野外機動、陣地轉換、發射流程等實戰化課目訓練。邵永靈表示，「中國陸基核反擊力量實現迭代補強，機動生存、突防打擊能力得到充實。」

邵永靈提及，東風一號雖然只是仿製型號、射程有限、未列裝作戰部隊，卻在中共飛彈與國防科技史上占據奠基性、啟蒙性的開山位置，是其戰略飛彈事業的邏輯起點。

精華 FAQ

  • 因為它在2025年9月3日閱兵中首次公開亮相後，又被官媒披露已正式列裝火箭軍，代表這款新型陸基洲際飛彈進入實際部署階段，具備重要戰略象徵意義。

  • 內文提到東風-61已常態參訓，包含野外機動、陣地轉換與發射流程等實戰化課目，顯示其不只完成列裝，也正納入日常作戰訓練體系。

  • 專家認為，東風-61從閱兵亮相到常態參訓節奏很快，意味其研製、定型與可靠性驗證已相當成熟，也反映火箭軍裝備配套與訓練體系較為完善。

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