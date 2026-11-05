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中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底

記者賴錦宏／即時報導
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中國商務部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜，在北京共同主持召開第29屆中加經貿...
中國商務部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜，在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會首次部長級會議，會後簽署合作諒解備忘錄。圖／取自中國商務部網站

AI摘要

文章摘要整理：

中加在北京舉行首場部長級經貿聯委會，並同意將相互豁免關稅措施延長至2028年底，雙方亦簽署成立工商界執行長圓桌會備忘錄。

據中國商務部網站消息，11月3日，該部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會（首次部長級會議），雙方就中加經貿關係、傳統和新興領域合作以及彼此經貿關切等進行坦誠、深入交流。中國國際貿易談判代表（正部長級）兼商務部副部長李成鋼參與。

彭博報導，西杜4日在會後發布的新聞稿中稱，中加同意延長相互豁免關稅措施直至2028年底。

新京報報導，王文濤表示，在兩國領導人的戰略引領下，近期中加經貿磋商取得積極進展，包括進一步延長初步聯合安排的相關豁免措施等。中方願與加方繼續充分發揮經貿聯委會作為解決經貿分歧、促進經貿合作的主通路作用，持續壓縮問題清單、拉長合作清單。同時，繼續落實中加經貿合作路線圖，鞏固油氣能源、農水產品和消費品等傳統領域合作，進一步拓展新材料、先進製造、清潔能源、智慧農業等新興領域合作，為中加經貿關係發展提供強力支撐。

據中方新聞稿，西杜表示，目前加中關係發展勢頭令人鼓舞。雙方積極落實兩國領導人共識，各領域合作成果豐碩。加方優質農水產品恢復對華出口，雙邊貿易快速成長。加中經貿聯委會是兩國最重要的經貿交流機制，加方願在聯委會框架下與中方繼續妥處問題、推進合作，並鼓勵兩國企業進一步擴大貿易投資合作，特別是歡迎中國企業積極參與加現代農業、製造業、金融服務和能源等領域合作。

會前，王文濤與西杜共同出席了中加投資貿易圓桌會。會後，雙方簽署了《關於建立中加工商界執行長圓桌會的諒解備忘錄》。

精華 FAQ

  • 加拿大國際貿易部長西杜表示，中加同意將相互豁免關稅措施延長至2028年底，顯示雙邊經貿關係持續回暖，也為後續合作創造更穩定的政策環境。

  • 雙方就中加經貿關係、傳統與新興領域合作，以及彼此的經貿關切進行坦誠深入交流，並強調聯委會將作為解決分歧與推進合作的重要平台。

  • 會後雙方簽署建立中加工商界執行長圓桌會的諒解備忘錄，並在投資貿易圓桌會上互動，顯示兩國將透過企業對話機制持續擴大貿易與投資合作。

商務部 加拿大 關稅

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