撞臉胡歌意外獲8萬粉絲 瀋陽清潔大叔因顏值網上走紅

長得像中國男星胡歌而獲網友關注的清潔員大叔陳景福，社交媒體帳號開通數日，已獲逾8萬粉絲追蹤、80多萬人點讚。圖／截自抖音

AI摘要 文章摘要整理： 瀋陽54歲清潔員陳景福因外貌神似胡歌在網路走紅，抖音開通數日即獲8.1萬粉絲與80多萬點讚，並因高顏值成為商場與活動焦點。

中國演員胡歌 因電視劇《繁花 》大紅，成為知名影星。流量經濟時代，遼寧瀋陽1位54歲清潔大叔，因被指長得像胡歌而獲網路關注，社交媒體帳號開通數日，已獲逾8萬粉絲追蹤、80多萬人點讚，被商場客人要求「集郵」合影也成工作日常。

據南方都市報、錢江晚報，瀋陽某商場1位清潔大叔因相貌出眾，駕駛清潔車工作時的影片被傳至網路後廣傳，網民留言稱他長相似高偉光、嚴屹寬等內地藝人，更多人認為他似胡歌，他僅表示「跟人家差遠了去了。」

清潔人員名為陳景福、54歲，年青時學過廚，商場去年招聘「保潔形象崗」時獲聘成為商場清潔員工。陳景福五官深邃立體，他表示去年曾被商場顧客認為似某位外國明星，但自己無外國血統，「父親是東北人，母親是山東人」。

今年以來，陳景福更常被指貌似胡歌，但他自謙稱與胡歌相差甚遠，年輕時甚至被認為長相難看，直指「咱就是普通的保潔人員，正常工作」，遇到顧客要求合影，也會配合要求。

陳景福雖仍不習慣成為焦點，網路流量已將他推向「清潔員」以外的舞台。10月31日他受邀參加遼寧省城市足球聯賽季軍賽，被瀋陽副市長介紹時指「今天你就負責帥」。

他也開通了抖音 帳戶「瀋陽保潔大叔」，上載數支工作日常影片及大頭照，開通數日已吸引數萬粉絲，獲讚數逾80萬、粉絲數8.1萬。他受訪時表示自己只是清潔員，「到點上班、到點下班，好好幹活就行」，影片中他提醒年輕人「踏踏實實工作」，又邀請各地網友到瀋陽旅遊、品嘗東北菜。

因酷似中國知名男星胡歌，陳景福被瀋陽市副市長邀請參加遼寧省城市足球聯賽，要求他「今天你就負責帥！」圖／截自抖音