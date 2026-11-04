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中回應美期中選舉：屬美國內政 願與美落實川習共識

中央社台北4日電
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中國外交部發言人毛寧。歐新社
中國外交部發言人毛寧。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

中國外交部回應美國期中選舉，強調其屬美國內政，並表示願與美方落實川習共識、加強溝通，以推動中美建設性戰略穩定關係。

美國期中選舉陸續開票，美媒預計民主黨將取得壓倒性勝利。中國外交部發言人毛寧今天被問及如何看待這場選舉時表示，期中選舉是美國內政，中方願與美方落實好兩國元首重要共識，構建中美建設性戰略穩定關係。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧今天下午主持例行記者會，紐約時報記者提問，中方如何看待美國期中選舉？中方認為美中關係是否會出現新的可能性？

毛寧表示，期中選舉是美國內政，中方願繼續與美方一道，維護好落實好兩國元首重要共識，加強溝通，妥處分歧，拓展合作，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

包括美國有線電視新聞網（CNN）在內多數主流美國媒體判定，民主黨在本屆期中選舉取得壓倒性勝利，一舉奪回聯邦參、眾兩院控制權。

CNN、真清晰政治網站（RealClearPolitics）與紐約時報等都估計，民主黨已在100席參院取得54席、435席眾院已過半；真清晰政治網站引用市場預測平台Polymarket預估，民主黨有望奪下眾院近250席、參院55席。

面對國會兩院雙雙變天的沉重打擊，美國總統川普已公開表示將接受選舉結果，暫時平息外界對他會否再度挑戰選舉公正性與結果的質疑。

精華 FAQ

  • 發言人毛寧表示，期中選舉屬於美國內政，中方不作評論；中方關切的是與美方落實兩國元首共識，維護溝通並處理分歧。

  • 中方希望與美方加強溝通、妥處分歧、拓展合作，並在尊重、公平、對等基礎上，構建建設性的戰略穩定關係。

  • CNN等多數美媒判定民主黨將大勝，可能奪回參眾兩院控制權；部分預測甚至顯示民主黨在參院與眾院席次都將明顯領先。

期中選舉 紐約時報 民主黨

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