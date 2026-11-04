中國前武警司令王寧被撤政協常委 連續3任司令落馬

中國政協第14屆全國委員會常務委員會第19次會議4日在北京閉幕。會議表決通過免去前武警司令員王寧(圖)的全國政協常委、外事委員會副主任職務，並撤銷其政協委員資格。中新社檔案照

AI摘要 文章摘要整理： 中國政協常委會通過決定，免去前武警司令王寧相關職務並撤銷其委員資格，港媒並稱其前後3任武警司令員均已落馬。

中國政協第14屆全國委員會常務委員會第19次會議今天在北京閉幕。會議表決通過免去前武警司令員王寧的全國政協常委、外事委員會副主任職務，並撤銷其政協委員資格。港媒報導，中國連續3任武警司令員都落馬。

根據百度 百科，王寧在2014年12月升任武警部隊司令員；2015年1月兼任中共 中央政法委委員，7月晉升武警上將警銜；2021年2月任第13屆全國人民代表大會憲法和法律委員會副主任委員；2023年3月擔任全國政協常委。

香港明報報導，王寧的前一任武警部隊司令員王建平在2016年落馬；在2020年接任王寧出任武警司令員的王春寧，因涉嫌嚴重違紀違法，在去年被開除中共黨籍和軍籍。也就是，連續3任武警司令員都落馬。

新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持全國政協常委會閉幕會議並講話。經表決，會議通過中國科學院院士申長雨不再擔任第14屆全國政協常委職務並接受請辭委員的決定。

會議通過免去王寧第14屆全國政協常委、外事委員會副主任職務，並撤銷委員資格的決定；通過撤銷四川明宇集團有限公司董事長張建明、前國家中醫藥管理局局長余艷紅、前中國交通建設集團有限公司董事長王彤宙委員資格的決定。