控密蘇里州「疫情抹黑」中國武漢索賠500億美元

武漢市政府、武漢病毒研究所等，起訴密蘇里州要求公開道歉及賠償。圖為2021年，安保人員在武漢病毒研究所外守望。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 武漢市政府等機構向密蘇里州提起名譽侵權訴訟，索賠高達500億美元，意在反制美方疫情判決；雖執行困難，但在中國境內具法律與外交宣示意義。

繼美國法院去年對中國開出天價新冠疫情 判決後，中方司法反擊全面啟動。湖北省武漢 市中級人民法院10月30日正式開庭審理武漢市政府等3家中國機構控訴美國密蘇里州 及該州3任總檢察長侵害名譽權案。中方在此案中祭出「對等反制」，罕見向美國地方政府索賠高達3564億元人民幣（約合500億美元），此金額超過美方先前判賠數字的2倍。法律專家認為，賠償道歉的判決或難以執行，但在中國境內具有法律宣示效力。

綜合南華早報、香港明報、信報報導，這起名譽侵權訴訟的原告包括武漢市政府、中國科學院以及中國科學院武漢病毒研究所。此案核心是為了反制美國密蘇里東區聯邦地區法院於2025年3月作出的缺席判決。當時美方判定中方因隱瞞疫情及囤積防護物資，須賠償高達244.9億美元；中方隨後於同年5月在武漢法院提起反訴。

然而，在10月底的庭訊當天，被告席上空無一人，密蘇里州現任及前任總檢察長均未到庭應訊。中方原告在庭上主張，美方被告在美國本土策劃、推動並實施了「惡意濫訴」，長期捏造並散布污名化的不實言論，嚴重侵害了武漢市政府及相關科研機構的名譽權，因此要求被告公開道歉、消除影響，並承擔巨額經濟賠償。

法律專家與媒體報導進一步聚焦於國際法中的「主權豁免原則」。過去跨國訴訟中，主權國家通常享有司法豁免權，但隨著美國多州試圖透過修改法案來剝奪中國的主權豁免，中方此次訴訟展現了「以法對法」的對等防禦策略。

這起索賠金額高達約500億美元的訴訟，不僅在數額上具有針對性，更是中方對外表明拒絕接受美方單方面判決的強烈外交與法律訊號。儘管美方官員不可能赴中應訊，且中方判決在實際執行上面臨極高的跨境壁壘，但該案在中國境內仍具有強烈的「法律宣示效力」。

這場跨國司法博弈隨即引起了美方地方官員的強烈反彈。密蘇里州官員此前公開表示，中方的法律行動不會動搖該州向中方追討200多億美元疫情損失的決心。然而，法律學者認為，隨著武漢法院正式進入實質審理，雙方判決將互不承認，這不僅讓原本的巨額判決更難以執行，也讓這場源自疫情的恩怨，演變成中美司法管轄權與國際法解釋權的長期拉鋸戰。