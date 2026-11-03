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前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

記者張鈺琪／即時報導
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中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在...
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

AI摘要

文章摘要整理：

前副總理劉延東因病逝世後，3日在北京八寶山革命公墓火化，習近平等中共高層赴場送別並向其親屬致意。

中國前國務院副總理、前中共中央政治局委員劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲，遺體今（3）日在北京八寶山革命公墓火化。中國國家主席習近平、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧等中共高層上午前往送別，並向劉延東遺體三鞠躬，慰問其親屬。

新華社報導，3日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低迴。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念劉延東同志」，橫幅下方是劉延東的遺像。劉延東的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。

上午9時30分許，習近平、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人，在哀樂聲中緩步來到劉延東遺體前肅立默哀，向劉延東遺體三鞠躬，並與劉延東親屬一一握手，表示慰問。

報導指，劉延東病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等人，前往醫院看望或透過各種形式，對劉延東逝世表示沉痛哀悼，並向其親屬表示深切慰問。

此外，中共黨和國家有關領導人前往送別或以各種方式表示哀悼，中央和國家機關有關部門負責人，以及劉延東生前友好和家鄉代表也前往送別。

據新華社此前公布的消息，劉延東於10月28日下午2時53分因病在北京逝世，享年81歲。報導稱，她是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，我黨統一戰線工作和我國教育科技、醫療衛生、婦女兒童工作的傑出領導人」。

公開履歷顯示，劉延東1945年11月生，江蘇南通人，畢業於清華大學工程化學系，1982年起擔任共青團中央書記處書記，後曾任中共中央統戰部部長、全國政協副主席。2007年起連任兩屆中共中央政治局委員，2008年出任國務委員，2013年至2018年擔任國務院副總理，長期主管教育、科技、文化、衛生等領域工作。

精華 FAQ

  • 劉延東於10月28日下午2時53分在北京因病逝世，享年81歲；其遺體則於3日在北京八寶山革命公墓火化，並舉行送別儀式。

  • 習近平、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人前往送別，向劉延東遺體三鞠躬，並與其親屬逐一握手慰問。

  • 劉延東曾任中共中央統戰部部長、全國政協副主席，並於2013年至2018年任國務院副總理，長期主管教育、科技、文化、衛生等工作。

習近平 遺體 國務院

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