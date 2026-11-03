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AI開源助攻AGI發展？ DeepSeek：真正競爭對手是時間

特派記者謝守真／烏鎮即時報導
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2026世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇3日下午舉行「人工智慧烏鎮對話」，DeepS...
2026世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇3日下午舉行「人工智慧烏鎮對話」，DeepSeek研究工程師高熙說，業者真正競爭對手是時間，而非其他公司。開源有助集結更多力量，加速通用人工智慧到來。記者謝守真／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

烏鎮峰會AI對話聚焦開源生態，DeepSeek與阿里、MiniMax代表主張以開源加速創新與AGI發展，同時也提醒醫療等場景需強化安全治理。

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇3日下午舉行「人工智慧烏鎮對話」，邀請全球領導科技企業、專家學者等同台對話，共商人工智慧（AI）開源生態建構。DeepSeek研究工程師高熙表示，AI快速發展，業者真正的競爭對手不是其他大模型公司，而是時間，開源有助於集結更多力量，加速通用人工智慧（AGI）到來。

此次對話除高熙外，主辦單位也邀請阿里巴巴ATH事業群千問大語言模型項目負責人劉大一恒、MiniMax開放平台負責人馮雯，以及國際人工智慧治理協會主席希金斯（John Higgins CBE）等人參與。

高熙表示，外界常問DeepSeek為何將辛苦研發的成果開源，「其實答案非常簡單」，就是為了AGI，因此開源是必然選項。AI近年進展快速，從早期處理簡單任務，到具備深度推理能力、解答考試及競賽題目，再到協助程式開發及解決複雜數學問題，技術進步速度逐年加快。他認為，業者應爭分奪秒推進AGI，而非透過建立技術壁壘阻擋競爭對手，因為這也或延後整個產業技術進展。

高熙稱，若研發過程中發現能降低模型訓練及推論成本的新架構，或能提升模型效果的新方法，便應盡快開放，讓其他研究者測試、驗證及運用，藉此加速技術突破。他並指出，AGI最終由哪一家企業實現並非最重要，關鍵在於技術能否盡早發展，讓更多人受益。

劉大一恒表示，千問團隊3年多前完成第一代7B模型預訓練後，便持續開源模型，目前已開源460多款模型，全球累計下載量超過40億次。他認為，開源有兩項重要意義，一是加速AI創新，二是讓更多人能使用AI技術。

劉大一恒說，開源讓全球開發者、研究人員及學生有機會參與模型創新，不再只有少數企業掌握核心技術；尤其小型模型可降低研究所需的算力及成本，讓學術界進行實驗，並將研究成果回饋開源生態。他也表示，開源模型能協助處理小語種、特殊產業及特定硬體等需求，並讓企業在本地部署模型，保有技術選擇及資料安全上的自主性。

馮雯則表示，大模型業者除了開源不同尺寸及模態的模型，也會開放模型研發過程中的實驗經驗、技術改造、工具及相關資料，讓開發者能參考研發過程及經驗，進一步推動技術創新。

不過，開源模型擴大應用，也帶來安全及治理問題。希金斯指，開源並非天生比封閉模型不安全，但開源生態需要建立共同評估、測試及認證機制，讓不同國家及市場都能信任相關標準。當開源模型應用於醫院、航空、鐵路及汽車等領域時，不能只依賴開發者社群的自發性，需要制度及相關機構提供可信賴的評估機制。

精華 FAQ

  • 高熙表示，業者真正的競爭對手是時間，不是其他大模型公司。若能把新架構與新方法盡快開源，讓更多研究者測試驗證，就能集結更多力量，加速AGI到來。

  • 劉大一恒指出，千問團隊在完成第一代7B模型預訓練後持續開源，至今已開源460多款模型，全球累計下載量超過40億次，並藉此推動更多人參與AI創新。

  • 希金斯認為，開源不一定比封閉模型更不安全，但在醫院、航空、鐵路與汽車等高風險領域，仍需共同評估、測試與認證標準，不能只靠社群自發維護。

人工智慧 阿里巴巴

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