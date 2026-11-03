自稱批習遭舉報坐牢6年 前央視主講人赴台尋求人道保護

台灣移民署。（本報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 前央視《法律講堂》主講人程萬軍自泰國抵台後跳機求援，稱因批評習近平遭舉報入獄6年，現以人道保護名義尋求台灣協助。

前中央電視台「法律講堂」節目主講人程萬軍，前天搭機從泰國 來台，卻在抵達桃園國際機場後「跳機」，並自行錄製影片向外界求援。他自稱因批評中共 中央總書記習近平 遭人舉報入獄6年，出獄後因發表作品又被迫流亡海外，雖然已向聯合國難民署求援，但為了安全決定來台尋求人道保護。針對此事，移民署昨天表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。

程萬軍在影片自述，他因為2019年在單位例會評論亡國之君而遭人錄音舉報，被中共首腦批示徹查，整個單位被整肅，他也因此經歷了長達6年的牢獄之災。2025年刑滿出獄，為了發表監獄作品，被迫流亡海外，現已被聯合國難民署駐泰國辦事處列為最高風險等級處理。

▲ 影片來源：X平台@RFA_Chinese（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

程萬軍表示，聯合國難民署駐泰國辦事處也告訴他，不能保證他在泰國等待安置期間的人身安全。由於他在所著之監獄告白已經發布於海外媒體，為了免遭中共當局二次政治迫害，不得不轉移至台灣，尋求短期的人道保護，協助泰國安置，以便他在餘生能夠繼續創作、自由發聲。

據了解，程萬軍原定行程為自泰國搭機抵台後，轉機前往北京，卻在抵達桃機後「跳機」，並發布影片向外界求援。移民署目前已在機場管制區內安排特定場域，提供程萬軍休息及餐食，但他不能自由活動。針對此事，移民署表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。