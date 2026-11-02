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彩票中1113萬「過期2天兌獎」被拒 武漢男起訴索賠

中國新聞組╱北京3日電
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男子花32元買彩票中獎1113萬元，過期兩天去兌獎被拒。圖為江蘇南京彩票銷售點。...
男子花32元買彩票中獎1113萬元，過期兩天去兌獎被拒。圖為江蘇南京彩票銷售點。 （中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

武漢黃姓男子中得1113萬元彩券，因遺失後逾期2天兌獎遭拒，提告彩券中心仍被法院駁回，並須自行負擔8.8萬餘元訴訟費。

中國武漢一名黃姓男子花費32元購買雙色球彩券幸運中得1113萬元人民幣大獎，卻因彩券一度遺失，直到開獎60天兌獎期限過期兩天後才領獎遭拒。黃男不服將彩券中心告上法庭，要求兌獎並索賠利息損失。武漢東湖高新區人民法院審理後依法駁回黃男的全部訴訟請求，並判其承擔8.8萬餘元人民幣一審訴訟費，黃男已表示不上訴並完成繳納。

極目新聞報導，2019年11月，黃男買彩券中得千萬大獎後彩券不慎弄丟，直到2020年1月才找回彩券，並請彩券店出具購買與中獎證明向彩券中心兌獎，但彩券中心以超過「開獎後60個自然日內兌獎」規定拒絕。黃男主張彩券票面未註明兌獎期限存在違約，因而提告；彩券中心則答辯稱黃男所持彩券真偽存疑，且官網公告與管理條例早已載明逾期視為棄獎，彩券中心甚至曾三次刊登文章尋找中獎人，已充分盡到提醒義務。

這起千萬大獎過期引發官司的案件曝光後，許多網友紛紛留言表示，「千萬大獎過期兩天真的太可惜了，但規則就是規則，逾期只能認裁」、「彩券中心都三次發文找人了，自己保管不當弄丟彩券不能怪別人」；也有網友留言調侃，「倒貼了8.8萬元的訴訟費，這真的是史上代價最高的過期彩券」、「只能當作花錢買個教訓，下次買彩券一定要收好」。

法院經查明指出，福利彩券官網早已載明60個自然日內的兌獎期限，逾期未兌領的獎金依法已全數納入彩券公益金帳戶。此外，錄音檔案證實黃男曾致電客服詢問「上一期彩券中了1100萬元，現在時間過期了兩天，問能不能星期一過來領」，並坦言彩券找了幾天沒找到才剛好無意中尋獲，顯示其主觀上早已知悉兌獎期限規範。

法院審理後認定，黃男作為彩民應知曉相關兌獎規定，未在期限內兌獎純屬個人遺失獎券所致，彩券中心在兌獎期內已盡合理義務且無違約情形，因此不承擔賠償責任。黃男最終不僅未能抱回千萬大獎，還必須自行承擔8.8萬餘元案件受理費，為這起因逾期兌獎引發的訴訟紛爭畫下句點。

精華 FAQ

  • 因彩券一度遺失，直到開獎後60個自然日兌獎期限過期2天才找回並申請兌領，彩券中心依規定拒絕發放，法院也認定逾期不得領獎。

  • 黃男主張彩券票面未註明兌獎期限，認為彩券中心違約，除要求兌獎外，還請求賠償利息損失，希望拿回千萬獎金及相關損害。

  • 法院查明官網早已公告60個自然日內兌獎規定，逾期獎金依法納入公益金，且錄音顯示黃男曾知悉已過期，認定責任在其保管不慎而非彩券中心違約。

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