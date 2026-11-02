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「倚天」白眉鷹王 邵萬林87歲睡夢中辭世

「倚天」白眉鷹王 邵萬林87歲睡夢中辭世

中國新聞組╱北京3日電
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邵萬林在電影「倚天屠龍記之魔教教主」中飾演「白眉鷹王」。(取材自北京日報)
邵萬林在電影「倚天屠龍記之魔教教主」中飾演「白眉鷹王」。(取材自北京日報)

AI摘要

文章摘要整理：

資深演員邵萬林10月30日在北京家中安詳辭世，享壽87歲；他以白眉鷹王、袁天罡等角色成為觀眾記憶，追悼會將於11月3日舉行。

中國著名電影表演藝術家邵萬林10月30日在北京家中安然離世，享壽87歲。邵萬林的兒子邵冰證實了此消息，表示父親在睡夢中安詳離去。知名電影人余泳透露，邵萬林的追悼會將於11月3日在北京舉辦，各界影迷與電影同行紛紛表達沉痛哀悼。

綜合媒體報導，邵萬林生於1939年，1958年考入長春電影製片廠演員劇團，1974年調入北京電影製片廠。從影數十載，他參演了「英雄兒女」、「海上明珠」、「戴手銬的旅客」、「楊貴妃」、「武則天」、「唐明皇」及「神探狄仁傑2」等20多部經典影視作品。其中他在1993年李連傑主演電影「倚天屠龍記之魔教教主」中飾演的「白眉鷹王」，以及在「神探狄仁傑2」中飾演的袁天罡，讓觀眾留下深刻印象。

資深影迷與廣大網友在得知噩耗後，紛紛在網路上留言哀悼，「他演的白眉鷹王真的最霸氣、最經典，童年回憶又少了一位老戲骨」、「老藝術家一路好走」；也有網友留言讚許「無論反派還是正派都演得入木三分，這才是真正值得敬佩的德藝雙馨老演員」。

1979年拍攝「戴手銬的旅客」時，邵萬林曾因擔心演太多反派而猶豫，後經導演於洋勸說，「演員應嘗試各種角色，蘇哲這角色按正常人演、別臉譜化」，他才考慮再三接演並完美呈現該角。邵萬林晚年曾引用詩句，「萬里長城今猶在，不見當年秦始皇」表達心境，坦言表演探索不完，「能從事自己最喜歡的表演，一生足矣」。

除了在藝術事業上的成就，邵冰也透露父親一生極為孝順，曾於2015年獲得北京市「孝星」獎章。邵萬林用一生詮釋了對表演藝術的熱愛與執著，他塑造的諸多經典銀幕形象與高尚品德，將永遠留在幾代觀眾的心中。

邵萬林。（取材自微博）
邵萬林。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 邵萬林於10月30日在北京家中安然離世，享壽87歲。家屬表示他是在睡夢中安詳辭世，消息傳出後引發各界影迷與電影同行哀悼。

  • 邵萬林最廣為人知的角色，包括1993年《倚天屠龍記之魔教教主》中的白眉鷹王，以及《神探狄仁傑2》裡的袁天罡，另參演多部經典影視作品。

  • 得知噩耗後，許多網友稱讚他演技精湛、形象經典，紛紛留言哀悼。知名電影人余泳透露，邵萬林的追悼會預計於11月3日在北京舉行。

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