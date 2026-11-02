假直播真帶貨…20萬人看假乒乓球賽 主播下一秒賣面膜

中國名將孫穎莎在WTT蒙彼利埃冠軍賽獲得冠軍。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國短影音平台出現假乒乓球賽直播，靠舊賽事聲音、AI播報與假比分吸引流量，再在關鍵時刻帶貨賣面膜，已引發消費風險與版權爭議。

近年乒乓球賽事全球熱播，球迷紛紛透過抖音 、微信 等中國短影音平台關注最新戰況。然而，近期在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）蒙彼利埃冠軍賽期間，這些平台上一些所謂的「賽事直播間」也十分熱鬧：主播亢奮解說，比分不斷變化的間隙，還傳來「趕緊去拍」的催單聲。然而，這場觀眾以為正在進行的比賽直播，事實上卻只是舊賽事聲音與假比分拼接出的流量騙局。

央視網報導，北京時間11月1日下午1點多，距離2026WTT蒙彼利埃冠軍賽女單半決賽孫穎莎 對陣王藝迪的比賽正式開賽還有五個多小時，社交平台的多個直播間卻已經上演12比11的局點大戰。

然而，這場緊張的對決，從頭到尾都是主播虛構出來的，目的就是引導直播間觀眾購買他們推薦的產品。

網友表示，亞運會期間，她常在各個平台刷比賽，發現一些粉絲數較少的直播號在播放比賽畫面，她本以為是粉絲在現場拍攝，沒想到隨著直播間觀看人數逐漸變多，主播開始講解購物車裡的產品，催促大家下單。

對偶然刷到直播的觀眾來說，熟悉的運動員、緊張的解說、不斷更新的得分，都可能成為繼續觀看的理由，有的直播間觀看人數甚至超過20萬，而觀看的最終導向就是賣貨。

在一場假直播中，主播反覆報出比數：雙方大比分2比2，小比分交替上升，11比10、11比11，一次次來到關鍵分、局點。這時，直播間有觀眾留言，詢問之前的舒緩貼能不能回購，主播順勢開始接話。實際上，一般觀眾無法在直播間留言，這些刷屏求回購的評論，不少是事先安排好的。在所謂直播中，選手再次拿到局點，主播開始「申請優惠」，以9.9元人民幣的價格引導消費者去購買。

喊過「最後一單」之後，直播間傳來主播點擊滑鼠的聲響，比賽的現場音又響了起來，主播宣布比賽繼續，隨後再次進入關鍵分，這時，又有評論問起滴眼液。

同樣的套路不斷上演。同一位運動員，在不同直播間，同時對抗不一樣的對手。許多用戶認為，這類假賽事直播，一方面混淆賽事時間，干擾了正常觀賽體驗，同時也存在消費風險。

搜狐網報導，這類直播間通常不提供實際比賽畫面，僅靠AI語音播報虛構比分，或搭配往期比賽背景音，由主播聲情並茂地進行「現場解說」。例如在一場宣稱是中國隊好手王藝迪對陣日本名將張本美和的「即時對決」中，比分甚至被硬生生拉到「大比分3:3、決勝局30:28」等現實中從未發生過的誇張比分。

不少誤以為正在進行生死戰的觀眾紛紛留言加油，真人主播情緒高昂地解說著這場「焦灼」的對決，最下方則掛著商品連結。比賽結束，王藝迪獲得勝利，主播話鋒一轉：「『恭喜』兩個字，全屏扣一波！」「為慶祝大迪勝利，直播間推出一波福利——大迪自己也在用的面膜，一元一片，買20片送5片、買80片送30片。」點開商品鏈接，可以看到宣傳頁面上標註著「正品保證」。

有球迷在留言區提出質疑，隨即被管理員封鎖踢出。調查發現，這種造假模式已形成模版化的產業鏈。有黑灰產商家宣稱，即使完全沒有賽事版權，也能透過「租粉」將帳號刷至20萬粉絲，並提供規避平台審核的技術服務，幫助不法業者全天候輪播吸引流量。

對此，法律專家趙占領指出，將不存在的賽事編造成實況吸引用戶停留並下單，已涉嫌虛假宣傳與消費欺詐；同時，無授權使用賽事原聲與名稱亦侵害了賽事版權方的權益。

針對此類亂象，律師建議觀眾若發現假直播，應注意保存截圖與錄影等證據。受害消費者可向中國大陸消費者權益保護管道申訴，或向網信部門與賽事版權方舉報；若平台接獲檢舉後未能即時下架違規內容，亦可能承擔相應的法律與賠償責任。