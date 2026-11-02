假直播真帶貨…20萬人看假乒乓球賽 主播下一秒賣面膜
中國短影音平台出現假乒乓球賽直播，靠舊賽事聲音、AI播報與假比分吸引流量，再在關鍵時刻帶貨賣面膜，已引發消費風險與版權爭議。
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中國短影音平台出現假乒乓球賽直播，靠舊賽事聲音、AI播報與假比分吸引流量，再在關鍵時刻帶貨賣面膜，已引發消費風險與版權爭議。
近年乒乓球賽事全球熱播，球迷紛紛透過抖音、微信等中國短影音平台關注最新戰況。然而，近期在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）蒙彼利埃冠軍賽期間，這些平台上一些所謂的「賽事直播間」也十分熱鬧：主播亢奮解說，比分不斷變化的間隙，還傳來「趕緊去拍」的催單聲。然而，這場觀眾以為正在進行的比賽直播，事實上卻只是舊賽事聲音與假比分拼接出的流量騙局。
央視網報導，北京時間11月1日下午1點多，距離2026WTT蒙彼利埃冠軍賽女單半決賽孫穎莎對陣王藝迪的比賽正式開賽還有五個多小時，社交平台的多個直播間卻已經上演12比11的局點大戰。
然而，這場緊張的對決，從頭到尾都是主播虛構出來的，目的就是引導直播間觀眾購買他們推薦的產品。
網友表示，亞運會期間，她常在各個平台刷比賽，發現一些粉絲數較少的直播號在播放比賽畫面，她本以為是粉絲在現場拍攝，沒想到隨著直播間觀看人數逐漸變多，主播開始講解購物車裡的產品，催促大家下單。
對偶然刷到直播的觀眾來說，熟悉的運動員、緊張的解說、不斷更新的得分，都可能成為繼續觀看的理由，有的直播間觀看人數甚至超過20萬，而觀看的最終導向就是賣貨。
在一場假直播中，主播反覆報出比數：雙方大比分2比2，小比分交替上升，11比10、11比11，一次次來到關鍵分、局點。這時，直播間有觀眾留言，詢問之前的舒緩貼能不能回購，主播順勢開始接話。實際上，一般觀眾無法在直播間留言，這些刷屏求回購的評論，不少是事先安排好的。在所謂直播中，選手再次拿到局點，主播開始「申請優惠」，以9.9元人民幣的價格引導消費者去購買。
喊過「最後一單」之後，直播間傳來主播點擊滑鼠的聲響，比賽的現場音又響了起來，主播宣布比賽繼續，隨後再次進入關鍵分，這時，又有評論問起滴眼液。
同樣的套路不斷上演。同一位運動員，在不同直播間，同時對抗不一樣的對手。許多用戶認為，這類假賽事直播，一方面混淆賽事時間，干擾了正常觀賽體驗，同時也存在消費風險。
搜狐網報導，這類直播間通常不提供實際比賽畫面，僅靠AI語音播報虛構比分，或搭配往期比賽背景音，由主播聲情並茂地進行「現場解說」。例如在一場宣稱是中國隊好手王藝迪對陣日本名將張本美和的「即時對決」中，比分甚至被硬生生拉到「大比分3:3、決勝局30:28」等現實中從未發生過的誇張比分。
不少誤以為正在進行生死戰的觀眾紛紛留言加油，真人主播情緒高昂地解說著這場「焦灼」的對決，最下方則掛著商品連結。比賽結束，王藝迪獲得勝利，主播話鋒一轉：「『恭喜』兩個字，全屏扣一波！」「為慶祝大迪勝利，直播間推出一波福利——大迪自己也在用的面膜，一元一片，買20片送5片、買80片送30片。」點開商品鏈接，可以看到宣傳頁面上標註著「正品保證」。
有球迷在留言區提出質疑，隨即被管理員封鎖踢出。調查發現，這種造假模式已形成模版化的產業鏈。有黑灰產商家宣稱，即使完全沒有賽事版權，也能透過「租粉」將帳號刷至20萬粉絲，並提供規避平台審核的技術服務，幫助不法業者全天候輪播吸引流量。
對此，法律專家趙占領指出，將不存在的賽事編造成實況吸引用戶停留並下單，已涉嫌虛假宣傳與消費欺詐；同時，無授權使用賽事原聲與名稱亦侵害了賽事版權方的權益。
針對此類亂象，律師建議觀眾若發現假直播，應注意保存截圖與錄影等證據。受害消費者可向中國大陸消費者權益保護管道申訴，或向網信部門與賽事版權方舉報；若平台接獲檢舉後未能即時下架違規內容，亦可能承擔相應的法律與賠償責任。
它們通常用舊比賽畫面、AI語音和虛構比分營造臨場感，還刻意做出局點、決勝分等緊張情節，讓觀眾誤以為正在看真實賽事。 主播會在觀眾被比賽情緒帶動時，順勢插入商品介紹與催單話術，把流量導向購物車，常見商品包括面膜、滴眼液與舒緩貼等。 應立即保存截圖、錄影與商品頁面等證據，向消保管道、網信部門或賽事版權方檢舉；若平台接獲通知後未處理，也可能需負責。
精華 FAQ
它們通常用舊比賽畫面、AI語音和虛構比分營造臨場感，還刻意做出局點、決勝分等緊張情節，讓觀眾誤以為正在看真實賽事。
主播會在觀眾被比賽情緒帶動時，順勢插入商品介紹與催單話術，把流量導向購物車，常見商品包括面膜、滴眼液與舒緩貼等。
應立即保存截圖、錄影與商品頁面等證據，向消保管道、網信部門或賽事版權方檢舉；若平台接獲通知後未處理，也可能需負責。
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