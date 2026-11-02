我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財專家：2027年應更努力儲蓄 防退休計畫3變數

川普：如果有機會 很樂意再次參選

金九銀十收官 中國房市延續分化格局

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國房產調研機構中指研究院最新數據顯示，10月中國百城二手房平均價格為較上期下跌...
中國房產調研機構中指研究院最新數據顯示，10月中國百城二手房平均價格為較上期下跌0.61%，年跌6.72%。中新社

AI摘要

文章摘要整理：

10月中國房市延續分化格局，新房價格小漲、二手房價格續跌，但重點城市二手房成交明顯回暖；政策支持下，新房築底與二手房活躍度可望延續。

中國房產調研機構中指研究院最新數據顯示，10月中國百城新房價格較上期漲0.18%，年漲2.02%；二手房平均價格為較上期下跌0.61%，年跌6.72%。另據安居客統計，重點20城二手房10月成交量同年漲20%，增速較9月明顯抬升。10月二手房用戶熱度較上期增長34.3%。顯示二手房成交活躍，價格仍調整中。

以一線城市上海為例，上海房產交易中心官網「網上房地產」數據顯示，10月上海二手房網簽量超2.4萬套，較上月增長4%，年增長32%，呈現出「銀十」跑贏「金九」的態勢；新房網簽量超7,000套，較上期下降37%，年增長5%。

證券日報報導，58安居客研究院院長張波表示，今年「金九銀十」屬於典型的結構性旺季，二手房市場表現突出。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶稱，10月二手房市場成交韌性延續，北京、上海及部分二線城市二手房市場延續較高活躍度。新房市場中，北京前期供應放量帶動成交增長，部分城市核心區域優質項目熱銷，但多數城市年增率仍下降。

中國穩房市政策或許正在逐漸產生效果，張波指出，本輪樓市行情受到「關於完善商品住房銷售制度的通知」、居民購房貸款貼息政策等政策效果累積釋放的影響。居民購房貸款貼息政策對三四線城市支持效果突出，覆蓋率可達44%以上。此外，現房銷售制度落地拉長房企開發週期，短期壓制新房新增供應，新房供給收縮會把更多需求擠向二手房，傳導效應或在2027年集中顯現。

展望後市，曹晶晶認為，居民購房貸款貼息政策有助於降低居民購房成本，疊加房企年底推盤促銷及核心城市優質項目入市，預計將對新房成交形成一定支撐，但整體延續築底態勢。二手房成交有望保持一定活躍度，但受市場預期仍偏弱影響，二手房價格預計維持小幅下跌的波動態勢。

精華 FAQ

  • 10月百城新房價格較上期漲0.18%，年漲2.02%；二手房平均價格較上期跌0.61%，年跌6.72%。成交面上，重點20城二手房成交量年增20%，顯示量增價弱的分化格局。

  • 上海10月二手房網簽量超2.4萬套，月增4%、年增32%，明顯跑贏「金九」；新房網簽量超7,000套，月減37%、年增5%。顯示二手房熱度更強，新房相對轉弱。

  • 專家認為，購房貸款貼息與供應制度調整正逐步發揮效果，可支撐新房成交，但整體仍處築底階段。二手房成交有望維持活躍，惟受預期偏弱影響，價格仍可能小幅下跌。

房地產 貸款 房價

上一則

學者洪耀南：習近平下階段要清洗的是「兩面人」

延伸閱讀

房市回溫？上海10月二手房成交量創近6年同期新高

房市回溫？上海10月二手房成交量創近6年同期新高
芝房價連6個月領漲全美 年增6.7% 西雅圖反跌2%

芝房價連6個月領漲全美 年增6.7% 西雅圖反跌2%
房貸利率持平 30年期約為7.125% 新屋開工降溫

房貸利率持平 30年期約為7.125% 新屋開工降溫
全美16大城 10月買房議價空間增

全美16大城 10月買房議價空間增

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
已「失蹤」一年多的前中聯部長劉建超，據傳因嚴重違紀違法，將被由正部級貶為處級。（中新社）

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

2026-10-26 21:47

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」

震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」