金九銀十收官 中國房市延續分化格局

中國房產調研機構中指研究院最新數據顯示，10月中國百城二手房平均價格為較上期下跌0.61%，年跌6.72%。中新社

AI摘要 文章摘要整理： 10月中國房市延續分化格局，新房價格小漲、二手房價格續跌，但重點城市二手房成交明顯回暖；政策支持下，新房築底與二手房活躍度可望延續。

中國房產調研機構中指研究院最新數據顯示，10月中國百城新房價 格較上期漲0.18%，年漲2.02%；二手房平均價格為較上期下跌0.61%，年跌6.72%。另據安居客統計，重點20城二手房10月成交量同年漲20%，增速較9月明顯抬升。10月二手房用戶熱度較上期增長34.3%。顯示二手房成交活躍，價格仍調整中。

以一線城市上海為例，上海房產交易中心官網「網上房地產 」數據顯示，10月上海二手房網簽量超2.4萬套，較上月增長4%，年增長32%，呈現出「銀十」跑贏「金九」的態勢；新房網簽量超7,000套，較上期下降37%，年增長5%。

證券日報報導，58安居客研究院院長張波表示，今年「金九銀十」屬於典型的結構性旺季，二手房市場表現突出。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶稱，10月二手房市場成交韌性延續，北京、上海及部分二線城市二手房市場延續較高活躍度。新房市場中，北京前期供應放量帶動成交增長，部分城市核心區域優質項目熱銷，但多數城市年增率仍下降。

中國穩房市政策或許正在逐漸產生效果，張波指出，本輪樓市行情受到「關於完善商品住房銷售制度的通知」、居民購房貸款 貼息政策等政策效果累積釋放的影響。居民購房貸款貼息政策對三四線城市支持效果突出，覆蓋率可達44%以上。此外，現房銷售制度落地拉長房企開發週期，短期壓制新房新增供應，新房供給收縮會把更多需求擠向二手房，傳導效應或在2027年集中顯現。

展望後市，曹晶晶認為，居民購房貸款貼息政策有助於降低居民購房成本，疊加房企年底推盤促銷及核心城市優質項目入市，預計將對新房成交形成一定支撐，但整體延續築底態勢。二手房成交有望保持一定活躍度，但受市場預期仍偏弱影響，二手房價格預計維持小幅下跌的波動態勢。