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學者洪耀南：習近平下階段要清洗的是「兩面人」

記者張鈺琪／台北即時報導
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淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南。記者張鈺琪／攝影
淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南。記者張鈺琪／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

洪耀南認為，習近平在反腐與整肅後，下一步將鎖定表態忠誠卻另有問題的「兩面人」，而高壓政治也正讓中國官場趨於避險與不作為。

中共二十屆五中全會上周在北京落幕。淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南今表示，過去許多遭清洗的中共官員，每天高喊「兩個確立」、「兩個維護」，強調維護習近平核心，結果卻涉及貪腐。他認為，「現在習近平下一個階段要清洗的，叫做兩面人」。

亞洲政經與和平交流協會2日下午舉辦「五中全會後，中國往哪裡走？內政變局、兩岸關係與國際局勢」座談會，邀請陸委會副主委沈有忠及多位專家學者，探討中共二十屆五中全會後的權力結構、軍方整肅、社會治理及對台政策走向。

洪耀南指出，過去中共官員的政治忠誠主要靠表態，但許多遭清洗的官員，過去同樣不斷強調維護習近平核心，最後卻涉及貪腐。他認為，這代表習近平下一階段要清洗的就是「兩面人」。

洪耀南表示，現在反腐已將貪腐納入升遷上很重要的觀察指標，包括股票代持等新形態貪腐，都將進一步清查。他也提到，最近有一些退休十幾年的官員被重新清查，就是在清查所謂的「兩面人」。

洪耀南也提到，這次五中全會聚焦地方「一把手」。過去習近平在中共十八屆六中全會確立核心地位後，各省省委書記也成為地方的權力核心，甚至獨斷獨行。

他認為，這次強調民主集中制，是要「鞏固了大核心，但要消除的是省下面一把手的小核心」。他並指，近期十幾個省份出現「一把手」人事調動，部分人還不是中央委員或候補委員，未來可能在中共二十一大進入中央委員會。

洪耀南認為，這個趨勢發展下去，未來每個官員首先考量的不是政績，而是風險，當風險成為優先考量，官員就不會積極做事，未來中共官場不作為或怠政的頻率將越來越高。

他說，中共一直強調可以做長期規劃、長期執政的準備，但現在大陸地方首長平均任期，已從過去的46個月縮短到25個月。官員輪調率太高，加上政治風險，讓官員「只考量眼前的短期作為，而不會去考量長期的作為」。

洪耀南稱，例如一些需要長期投入的建設，官員可能不願意投資，因為成果無法在任內看見，「自己沒辦法收割，也看不到了」。他認為，這將造成中國官場文化的變化，官員不作為的情況擴大，也會使內部投資縮小，「整個中國的經濟會持續走不好，不好的原因不是在於它的經濟，而是在政治」。

亞洲政經與和平交流協會2日下午舉辦「五中全會後，中國往哪裡走？內政變局、兩岸關係...
亞洲政經與和平交流協會2日下午舉辦「五中全會後，中國往哪裡走？內政變局、兩岸關係與國際局勢」座談會。記者張鈺琪／攝影

精華 FAQ

  • 他指出，過去官員常高喊「兩個確立」「兩個維護」，但仍涉貪被查，顯示習近平下一步鎖定的重點，是表面忠誠、實則有問題的「兩面人」。

  • 座談會聚焦中共二十屆五中全會後的權力結構、軍方整肅、社會治理與對台政策走向，並由陸委會副主委沈有忠及多位學者共同分析。

  • 他認為高壓整肅會讓官員先顧風險、不顧政績，導致怠政與不作為增加；同時短期任內難見成效的建設也會縮手，進而壓縮內部投資並拖累經濟。

習近平 中共

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