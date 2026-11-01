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港撤店潮未歇 台灣品牌清玉、大苑子10月全面撤出香港

記者黃雅慧／即時報導
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中國手搖品牌蜜雪冰城位於香港旺角的門市10月已結束營業。(新華社)
中國手搖品牌蜜雪冰城位於香港旺角的門市10月已結束營業。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

香港結業潮持續擴大，10月店鋪倒閉數急增至至少70間，清玉、大苑子等台灣品牌相繼撤出，反映高成本與消費外流正衝擊零售市場。

在港人北上消費、香港運營成本高狀態下，香港結業潮未歇。港媒引述據「地產站」及市場統計，10月全港至少已有70間店鋪結業，較上月約40間大幅增加約75%，其中台灣手搖品牌清玉、大苑子也在10月全面撤出香港。

香港經濟日報報導，台灣手搖飲品牌「清玉」紅磡分店由於香港總代理即將結束香港業務，加上租約期滿，已於10月25日正式結業。清玉2015年由香港區店主親赴台中引入，以特許經營方式在旺角開設首店，在港經營約11年。

另一台灣茶飲品牌「大苑子」也全面撤出香港。該品牌進軍香港四年，最後一間大圍圍方店已於10月12日結束營業。

香港運營成本連中國業者也吃不消，中國平價茶飲龍頭「蜜雪冰城」位於旺角銀行中心的香港首店租約到期後結束營業，由香港本土品牌「堂小二」以月租港幣19萬元（約2.4萬美元）接棒進駐。

另一中國連鎖麵食品牌「和府撈麵」香港首店也已結束營業。該店2024年初以月租約30萬港元（約3.8萬美元）承租，建築面積1,570平方呎，呎租約191元，惟開業不足三年便離場。

香港這波「結業潮」已持續一段時間，主要由多重因素造成，包括港人「北上消費」熱潮、高昂運營成本與資金壓力、年輕人消費模式改變，外來品牌在精算成本後最終紛紛撤店收場。

台灣茶飲品牌「大苑子」最後一間圍方店已於10月12日結業。(圖／大苑子圍方店Tr...
台灣茶飲品牌「大苑子」最後一間圍方店已於10月12日結業。(圖／大苑子圍方店Tread)

精華 FAQ

  • 根據港媒與市場統計，香港10月全港至少已有70間店鋪結業，較上月約40間大幅增加約75%，顯示當地結業潮仍在加速擴大。

  • 清玉因香港總代理即將結束業務，加上租約期滿，紅磡分店已於10月25日結業；大苑子則在香港營運4年後，最後一間大圍圍方店於10月12日關閉。

  • 報導指出，港人北上消費潮、高昂運營成本、資金壓力與年輕人消費模式改變，讓外來品牌難以維持獲利，連中國平價茶飲與麵食品牌也相繼退場。

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