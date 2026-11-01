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15分鐘找回失物 明道送錦旗謝交警：只有我們中國能做到

記者黃雅慧／即時報導
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明道日前致贈一面錦旗給上海松江交管支隊G60滬昆高速的公安檢查站，感謝警方迅速為...
明道日前致贈一面錦旗給上海松江交管支隊G60滬昆高速的公安檢查站，感謝警方迅速為他找回丟失的包包。(圖／擷自明道影片)

AI摘要

文章摘要整理：

藝人明道與團隊在上海遺失包包後，15分鐘內便被交警找回，他致贈錦旗致謝，並稱讚中國治安與失物處理效率。

藝人明道日前致贈一面錦旗給上海松江交管支隊G60滬昆高速的公安檢查站，感謝警方迅速為他找回丟失的包包，明道讚嘆中國「治安好到這種程度」「在全世界範圍內幾乎不可能發生這樣的事情，只有在我們中國！」

明道在送給上海松江交管的錦旗寫著：「百姓貼心人，暖心好交警」。

明道10月30日發布影片稱，其與團隊從上海前往杭州，途經上海滬昆高速楓涇服務區時，同事張志銘的包包不慎從車上滑落，包內裝有現金、明道的證件和一部儲存大量資料的手機。一行人毫無察覺，開出服務區15分鐘後，同事接到交警電話，提醒其包包掉了，可24小時內隨時來取。

明道說，「治安好到這種程度，什麼東西都沒掉，馬上可以找回來，我覺得這個很了不起。」他同時也在線喊話，希望找到拾金不昧的好心人，表達謝意。

據上海《澎湃新聞》報導，上海市公安局松江分局表示，事發當日15時30分許，松江公安分局交管支隊協勤隊員在G60滬昆高速出滬方向楓涇服務區開展日常巡邏時，拾獲一隻男士手包，第一時間交由民警處置。經高速大隊民警清點包內物品，並通過信息查詢，與失主張志銘（明道同事）取得聯繫。此前協勤隊員與民警均不知曉遺失物品與演員明道有關。

《澎湃新聞》評論稱，明道包包能被這麼快找回來，靠的不是運氣，其背後有一套高效運作的機制。中國很多交通樞紐站都有一套「失物招領」的完整流程：「巡邏、上交、清點、查詢、聯繫、核驗」。評論強調，治安管理機制成熟與否，要看它能不能為普通人把平常事做好，且民眾的路不拾遺也正逐步構建中國「文明社會」。

精華 FAQ

  • 因為他與團隊在上海前往杭州途中遺失包包，警方很快協助找回，包內現金、證件與手機都未受損，因此特地送錦旗表達感謝。

  • 同事的包在滬昆高速楓涇服務區滑落車外，一行人離開約15分鐘後接到交警電話。警方巡邏時拾獲後立即上交、清點並聯繫失主。

  • 文章認為，快速找回失物不是偶然，而是有巡邏、上交、核驗等完整流程支撐，顯示交通樞紐失物招領機制成熟，也讓民眾感受到治安與文明提升。

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