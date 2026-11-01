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中共從嚴治黨 加強對幹部領導及其家屬監督

記者黃雅慧／即時報導
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中共屆五中全會29日閉幕，並通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問...
中共屆五中全會29日閉幕，並通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中共五中全會通過持續推進全面從嚴治黨決定，要求加強對領導幹部及其家屬監督，聚焦一把手、年輕幹部和家族式腐敗，並查核異常財產支出。

中共中央1日公布持之以恆全面從嚴治黨決定，要求加強對領導幹部及其家屬的監督，重點查處「一把手」、年輕幹部及領導幹部家族式腐敗，並對家庭財產和支出明顯超出正常收入的情況進行查核。

新華社1日發布「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。這份文件於10月29日召開的中共二十屆五中全會上通過。

決定強調，要保持懲治腐敗高壓態勢，重點查處政治問題和經濟問題交織、政商勾連、資本向政治領域滲透等問題，著力查處「關鍵少數」特別是「一把手」腐敗、年輕幹部腐敗，嚴肅查處領導幹部家族式腐敗、身邊人腐敗，堅決清除不收斂不收手、肆意妄為的腐敗分子。

決定要求，加強對領導幹部的全方位管理和經常性監督，把嚴的要求貫穿幹部成長全周期、教育管理監督全過程；完善領導幹部個人有關事項報告制度，對家庭財產和支出明顯超出正常收入的情況進行查核驗證。

與此同時，要加強領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業常態化管理。深化「近親繁殖」問題專項整治。加強對人事招錄工作的管理監督。規範幹部兼職、掛職、離職從業行為，防止「和整治逃逸式辭職」。加強退休幹部管理監督。

新華社同時也發布中共中央總書記習近平對於決定的說明，他表示，該議題是黨中央把握黨和國家事業發展歷史方位、著眼中國式現代化全局，審時度勢、通盤考慮作出的重大決策。重點在於保持黨的先進性和純潔性、鞏固與發展全黨高度團結統一與實現黨的歷史使命必然要求。

中共二十屆五中全會審議通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，從黨建、治吏到反腐，對新階段管黨治黨作出系統部署。外界認為，五中全會強調全面從嚴治黨，旨在為明年下半年召開的中共二十一大鋪路。

精華 FAQ

  • 決定把監督重點放在領導幹部及其家屬，尤其是「一把手」、年輕幹部、家族式腐敗與身邊人腐敗，並要求全方位、經常性管理監督。

  • 文件要求保持懲治腐敗高壓態勢，重點查處政治與經濟問題交織、政商勾連等情形，並對家庭財產和支出明顯超出正常收入的情況進行查核驗證。

  • 除反腐外，決定還要求管控配偶、子女經商辦企業，整治「近親繁殖」，規範兼職、掛職、離職從業及退休幹部管理，防止「逃逸式辭職」。

習近平 中共

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