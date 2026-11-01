中共從嚴治黨全文公布 習近平：確保紅色江山代代相傳

上周召開的中共二十屆五中全會所通過的《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》，全文於今日正式公布。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中共五中全會公布全面從嚴治黨《決定》全文，習近平強調要持續反腐整肅、鞏固黨的權威與路線，官方並稱反腐成果已鞏固但形勢仍嚴峻。

中共 二十屆五中上周通過的《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》全文1日公布，新華社同時發布中共中央總書記習近平 在五中全會上就該《決定》向全會所作的說明。習近平稱，「只有通過持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷清除侵蝕黨的健康肌體的病毒，才能確保黨永遠不變質不變色不變味，確保紅色江山代代相傳」。

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，10月26日至29日在北京舉行，會議聽取和討論習近平受中共中央政治局委託所作工作報告，並審議通過《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。

根據新華社公布的這份《決定》全文逾一萬七千字，這也是2012年中共十八大以來，歷次中全會通過的第四份《決定》。先前三份分別為：2013年十八屆三中全會通過《關於全面深化改革若干重大問題的決定》、2014年十八屆四中全會通過《關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》、2019年十九屆四中全會通過《關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。

此次五中全會通過的這份《決定》除開頭語和結束語，共分三大部分。第一部分是總論，闡述持之以恆推進全面從嚴治黨的重要性緊迫性和總體要求，共有五方面內容，包括：回顧中共百餘年來加強黨的建設歷程、總結中共十八大以來全面從嚴治黨取得的「偉大成就」等。

第二部分包括「增強共產黨人的黨性」、「嚴格貫徹執行民主集中制」、「鍛造堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍」、「建設上下貫通、執行有力的嚴密組織體系」等長篇論述。

第三部分包括完善黨和國家監督體系、落實全面從嚴治黨政治責任。

習近平向全會報告時稱，今年1月，中共中央成立二十屆五中全會文件起草組，由其擔任組長，王滬寧、蔡奇、李希擔任副組長。《決定》稿起草期間，中共中央政治局常委會召開三次會議、中央政治局召開二次會議進行審議、修改，形成提交這次全會審議的《決定》稿。

五中全會落幕次日，中共中央紀委副書記、國家監委副主任張福海在中共中央舉行的記者會上透露，自2012年中共十八大以來，中國全國紀檢監察機關累計處分792.2萬人，其中包括963名「中管幹部」。

張福海稱，反腐敗鬥爭已「取得壓倒性勝利並全面鞏固」，但「反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜」，剷除腐敗滋生土壤和條件的任務仍然艱巨繁重，今後將繼續保持懲治腐敗高壓態勢。

有分析稱，習近平試圖通過這份《決定》，以中共中央名義對十八大以來持續十餘年的反腐整肅路線作出系統性肯定，並以此進一步強化中共全黨對其個人權威和政治路線的服從，為明年中共二十一大鋪路。

這份《決定》最後也再次要求中共全黨，「要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」。

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