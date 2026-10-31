姆巴佩之後換HelloKitty 網友諷：中國迎大道歉時代

三麗鷗28日深夜發表聲明表示，近日，關於與日本電視劇《VIVANT》的聯名商品，收到了來自各方的意見，對於給大家帶來的擔憂深表歉意，決定停止聯名及相關宣傳。（圖／取自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 三麗鷗因日本劇集聯名爭議在中國致歉並撤案，卻遭網友質疑誠意不足；同時姆巴佩道歉風波延燒，凸顯中國市場正放大外企與公眾人物的道歉壓力。

「姆巴佩 道完歉，輪到Hello Kitty道歉了」，日本 企業三麗鷗近日在官網發表致歉聲明的消息在中國網上引起熱議，外媒披露，有中國網友如此總結本週接連發生的兩起「道歉」風波，還有人調侃「歡迎來到大道歉時代」。

日本TBS電視台連續劇VIVANT第2季劇中出現中方人員對日方特務切指、刺穿腹部等情節。中國官媒中央電視台近日批評劇情刻意抹黑中國，還指這部連續劇美化日本海外行動。爭議隨後波及日本三麗鷗（Sanrio）Hello Kitty等角色與VIVANT的聯名商品。

新加坡聯合早報30日報導，中共人民日報旗下的環球時報發表社論批評三麗鷗「絕不應陪著日本右翼玩火」，並指三麗鷗中國今年上半年收入達人民幣7.81億元，年增逾4成。社論強調，三麗鷗既然重視中國市場，就應以行動表達尊重。

三麗鷗中國子公司三麗鷗國際貿易公司隨後於中國社群媒體微博致歉，並宣布終止這次聯名及所有後續項目。

不過，不少中國網友對此不買帳，認為這條僅在微博可見的聲明是在「糊弄中國人」，貼文下點讚最高的評論寫道，「外網（海外網上平台）發了嗎」；隨後還有網友追問，為什麼不在X等平台同步聲明，「不會的話，可以向姆巴佩抄作業」。

三麗鷗道歉事件發酵前一天，中國網上還在熱議法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）關於涉及「辱華」言論的道歉。近日流傳的網上訪談影片顯示，姆巴佩先前受訪時說，將他的面孔合成在「中國獨裁者」臉上的表情包最搞笑。影片同時展示將姆巴佩頭像合成在已故中國領導人毛澤東形象的表情包。

多家中國企業27日紛紛終止與姆巴佩合作，官媒央視也叫停涉及姆巴佩所在的西班牙足球甲級聯盟和姆巴佩的賽事播出，並下架姆巴佩相關廣告。

姆巴佩當晚在個人X帳號以中英法三種語言發表道歉聲明。此前，西甲和西甲主席已公開致歉，但姆巴佩效力的皇家馬德里俱樂部未在第一時間表態，中國中央廣電總台體育青少中心發言人公開喊話「皇馬的道歉沒有到位之前，一切免談」，皇馬俱樂部隨後公告為姆巴佩言論「給中國人民帶來的不快與冒犯」致歉，廣電總台確認收到皇馬道歉函，中國外交部發言人也回應稱「重視當事人作出的道歉」。

報導稱，至此，這場不斷升級的輿論風暴終於出現緩和跡象。

報導並說，公眾人物、企業或機構因言行引發爭議後道歉的例子並不少見，但本週的兩起風波顯示「中國輿論要求道歉的對象不斷擴大、標準也在不斷提高：除了道歉的具體措詞，聲明的可見範圍也成為衡量誠意的標尺」。

報導說，「這背後的底氣，來自中國市場強大的購買力」。據法新社，三麗鷗在中國設有60多家門市，中國市場貢獻了公司海外銷售額的40%以及約25%的營業利潤。西班牙媒體Vozpópuli則引述測算稱，到2030年，西甲聯盟在中國市場的電視轉播業務價值逾4億歐元。

長期觀察中國體育產業的體育分析師德雷爾（Mark Dreyer）說，外國企業過去應對類似爭議是在微博發表一則簡短而飽含歉意的聲明，然後保持低調，靜待輿論焦點轉移，但這種策略不再可行。

在姆巴佩、西甲和皇馬相繼發表道歉聲明後，仍有不少中國網友認為道歉誠意不夠；微博熱搜也出現「姆巴佩道歉不等於翻篇」等說法。

報導說，有關道歉的爭議無休無止，已讓部分中國網友感到厭煩，「本來罵兩句就算了，沒完沒了地道歉，搞得全世界都知道，不知道誰更丟臉」，還有人建議「老外們每天吃飯前不要禱告了，改為向中國道歉」。

報導進一步表示，要求跨國企業和公眾人物尊重中國市場和消費者，透過道歉修復信任和關係，本無可厚非，但當道歉的標準不斷提高、道歉的對象持續外延、圍繞道歉的爭議變得曠日持久，道歉本身的意義可能正在這個過程中不斷稀釋，乃至讓人忘記最初它為何發生。