五中全會大整肅 學者：習近平這一人格 蔡奇恐步上後塵

政治局常委蔡奇。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 五中全會大規模清洗官員與將領後，學者從習近平的用人與防人邏輯推測，與其關係緊密的蔡奇可能成為下一個整肅對象，同時軍方人事變動也被視為二十一大前的權力布局。

中共 二十屆五中全會大幅清洗官員與將領，開除黨籍的人數創文革以來之最、出席全會人數也創下1992年十四大以來新低。學者分析相關人事清洗，認為依據中共總書記習近平 「自戀型人格」的特性，「他需要你的時候會請你去幫忙，但是一旦你的能力或是威望比他高的時候，他就會開始去防你」，推估下一位被整肅的高層對象恐是中共政治局常委兼中辦主任蔡奇。

安全台灣學會31日下午假張榮發基金會舉辦「中共二十屆五中全會後情勢觀察」座談會，中研院政治學研究所研究員蔡文軒在分析五中全會與幹部清理時，做出上述判斷和預測。

蔡文軒以前中紀委書記王岐山、前中組部長陳希失勢為例指出，習近平是「典型的自戀型人格」，其特色在於，他認為他自己他永遠鎂光燈下，他覺得國家缺不了他，那他也非常犯忌別人的才氣，所以有一個很有趣的規律，「以前曾經幫習近平工作的人，而且是幫他大忙的人，很多人後來都失勢了」。他認為，這個自戀型人格的個性，就是「需要你的時候會請你幫忙，但是一旦你的能力或是威望比他高的時候，他就會開始去防你」。至於下個是誰？他直言，蠻可能是蔡奇。

究其理由，主要因為蔡奇「能力也是蠻出色的，這幾年幫他（習近平）做了很多事情」，所以二十一大之後很多觀察家提及蔡奇會不會出局，「從理論上來講，不是沒有可能」。他並以墨西哥俗諺「墨西哥離上帝太遠，但是離美國太近」說法為喻，稱「蔡奇是離上帝太遠，但離習近平太近」，可能二十一大後會被整肅。

針對此次五中全會通過「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，蔡文軒分析「決定」的性質，這「屬於黨內的廣義的黨內法規，但是不屬於狹義的黨內法規」，所以還必須去變成一些條文才可以執行。簡言之這次五中全會是二十一大以前為習近平排除一切障礙讓他可連任。

就習近平在中共黨內的清洗，蔡文軒認為，這不能解釋為習的權力不穩，而是另外一個威權統治的治理邏輯，即在政權裡「要不斷的去尋找敵人」，才可以「強化你（習近平）存在的必要性」，要永遠去告訴大家說「這個黨是讓有些敵人存在的」。對於「越反越腐」的說法，他則認為，比較精確的講法應該是「他（習近平）從來沒有想讓反貪腐結束，他需要這些貪腐的官員出現，來證明他長期在位的合法性和正當性」。

國防大學政治作戰學院中共軍事事務研究所教授馬振坤認為，這次五中全會公布的16位被開除黨籍的共軍將領，其中有7位是掌握共軍陸軍實兵部隊指揮職務的背景出身。再對照現在僅餘6名上將包括中央軍委副主席張升民、國防部長董軍、東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延、軍紀委書記張曙光、空軍司令員王剛，若細看這6位僅餘的共軍上將，「沒有一位掌握陸軍實兵部隊的兵權」。

他解讀，這意味著習近平全面清算共軍高階將領的結果，讓共軍失去了「傳統上所擁有的干預政局發展的能力跟實力」。

不過台灣大學政治學系副教授陳世民則認為，就算今天習近平指定了接班人，或者不管是誰爭取到繼任者，背後一定都要軍方的支持。他表示，自己相信未來的權力繼承過程中，共軍會扮演非常重要的角色，即使目前共軍在整個中央委員、政治局裡面，沒有「重要的數目」，但相信任何一個未來想要掌權，作為中共最高的領導者而言，他一定都需要共軍的支持。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲認為，張升民進入政治局，「不代表習近平對他完全放心」，因為何衛東與張又俠被整肅後，軍方在政治局是歸零的，這一次把張升民升入政治局，某種程度應該比較是安撫共軍，因為如果軍方在政治局有沒有席位，對軍方來講就表示是說他在共黨結構裡面的權力等於是大幅下降。

至於軍委這次沒有增補，包括張曙光，揭仲分析，張曙光是習近平長期部屬且關係非常親近。沒有補的原因，他認為是中央軍委現在名義上是習近平跟張升民兩人，但是習近平太忙，所以平時大概就只有張升民在管，若張曙光進去，只會讓張升民可以騰出更多的心力來擴大他的影響力。「如果從習近平的角度來講，那乾脆在這一次就先不補」，反正剩下一年。他統計，召開二十一大的時候，有至少18位現役中將任職滿兩年。屆時人事上比較有彈性，選擇也比較多，如果現在就要去動，「找來找去恐怕都會是張升民的好朋友們」。而張升民的影響力原本就在紀檢委體系，現在已經開始進入各軍種的政工體系，「我覺得習近平他一定不會滿意」。

他強調未來二十一大軍委關鍵的人事是政治工作部主任，習會避免由張升民的系統出任，他認為陳德民（現為軍委政治工作部副主任，共軍中將）出任的可能性比較高，如果為了軍種平衡，那海軍的李東友（現為北部戰區政治工作部主任，共軍中將）也可能是另一個人選。至於另一位軍委副主席，他認為共軍上將韓勝延跟楊志斌可能性比較高。

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國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲預期二十一大軍委政治工作部主任由陳德民出任的可能性比較高，至於另一位軍委副主席，他認為共軍上將韓勝延跟楊志斌可能性比較高。（記者廖士鋒／攝影）

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，習近平全面清算共軍高階將領的結果，讓共軍失去了「傳統上所擁有的干預政局發展的能力跟實力」。（記者廖士鋒／攝影）

中研院學者蔡文軒認為，習近平在中共黨內的清洗不能解釋為習的權力不穩，而是另外一個威權統治的治理邏輯。（記者廖士鋒／攝影）

安全台灣學會31日下午假張榮發基金會舉辦「中共二十屆五中全會後情勢觀察」座談會，邀集多位學者出席，現場來賓涵蓋各國媒體與外交人員，幾乎座無虛席。（記者廖士鋒／攝影）